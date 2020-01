Syvadec : des mesures destinées à favoriser le déblocage du site d’enfouissement de Viggianello

Les élus du Syvadec, réunis en Bureau Syndical le 17 janvier dernier à Corte, ont adopté à l’unanimité plusieurs mesures destinées à favoriser le déblocage du site d’enfouissement de Viggianello par le collectif Valincu Lindu.

Ils ont ainsi validé la proposition formulée par la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo. Cette décision acte la réouverture du site de Viggianello pour le Sartenais Valinco Taravo, puis prioritairement pour les intercommunalités du bassin Sud, tel que défini par le PPGDND. Les déchets provenant des autres intercommunalités adhérentes seront ensuite acceptés dans la limite des capacités restantes sur l’installation de stockage de Viggianello. En tout état de cause, les tonnages enfouis dans ce cadre respecteront les limites de l’autorisation administrative résiduelle du site.

Afin de montrer leur bonne volonté les élus ont décidé la réouverture du site dès ce lundi 20 pour accueillir dans un premier temps les déchets produits par la communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo.

Les autres mesures feront l’objet d’un échange avec le président du Conseil Exécutif de Corse et Madame la Préfète de Corse au cours de la réunion tripartite prévue pour le début de la semaine avant leur présentation aux élus du Sartenais Valinco Taravo et aux représentants du collectif Valincu Lindu.

Les élus du SYVADEC souhaitent qu’une issue rapide et consensuelle soit trouvée au plus tôt dans un esprit de responsabilité partagé par tous les acteurs et dans l'intérêt de la Corse.