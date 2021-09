Surfréquentation touristique et désertification s’invitent au comité de massif corse

Pour Jean-Félix Acquaviva « nous sommes dans une économie des flux que l’on subit mais qui peut être un atout, puisqu’en les irriguant mieux, nous pouvons mieux étaler les retombées économiques et la préservation environnementale. D’où la collaboration nécessaire entre le comité de massif, l’Agence de Tourisme de la Corse (ATC) et l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) ». Une collaboration permettant de mettre en avant certains territoires désertés et de « les préparer en offre, en gestion et en équipement » pour pouvoir être attractifs. L’objectif ici est de mieux répartir les flux touristiques, financiers et économiques pour arriver à un équilibre vertueux.