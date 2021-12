Super tournoi junior d'Aix-en-Provence : Léa Machut (JC Lucciana) en or

Chez les premières années junior Lise Camuzet (Ajaccio Judo) en -52kg s’incline en repêchage et se classe 9ème, Mathias Linder (JC2A) en -55kg s’incline également en repêchage, dommage il avait la place pour décrocher une médaille de bronze. Pauline Pascale en + 78kg, Sébastien Mannu en -73kg tous deux d’Ajaccio Judo et Petru-Francescu Casamatta (JJC Lucciana) -60kg n’ont malheureusement pas pu tirer leur épingle du jeu.





Chez les juniors deuxième année, Mélissa Dieudonné (Ajaccio Judo) en -48kg échoue en repêchage après avoir mené son combat et se classe 9ème.

Léa Machut (JJC Lucciana) en +78kg confirme sa grande forme : après une médaille de bronze à Cormelle Le Royal en octobre et une médaille d’argent plus récemment à Limoges, Léa remporte le super tournoi d’Aix-en-en-Provence. Elle réalise une grosse performance la propulsant de la 7ème à la 4ème place à la Ranking List National et devrait certainement rentrer après sa médaille d’or qu’elle vient d’obtenir, dans le top 2.



L’entraineur du Pôle Espoirs Yves Camuzet satisfait de l’engagement des athlètes lors de ce tournoi déclarait : "Nous allons faire le retour vidéo et se remettre au travail. Le groupe des juniors est motivé et sérieux, cela présage de bonnes choses pour l’avenir."







Après les compétitions, nos athlètes Corse du Pôle Espoirs sont restés à Marseille pour suivre un stage international jusqu’à ce mercredi qui a été riche d’expérience.