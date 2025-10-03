Sunate campane corse per u Cardinale Bustillo

la rédaction le Mercredi 1 Octobre 2025 à 19:20

Depuis que l'évêque de Corse a été visé par des tags injurieux, découverts ce lundi 29 septembre, les réactions de soutiens se multiplient sur les réseaux sociaux ou encore les médias. Depuis a cunfraternita Santa Ghjulia di Corsica, implantée à Nonza, a lancé un appel : faire sonner les cloches de toutes les églises de Corse en ce jeudi 2 octobre à 18 heures pendant 5 minutes