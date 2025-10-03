Sunate campane corse per u Cardinale Bustillo

Aujourd'hui encore, mercredi 1er octobre, d'autres tags injurieux ont été découverts, le long de la RT 20, sur la commune de Volapjola. Ils visaient encore le cardinal François Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio pour la Corse. Une nouvelle fois, cela a suscité de nombreuses réactions de soutiens venus de la Corse entière. Actuellement à Lourdes, dans le cadre du pèlerinage du Rosaire, le Cardinal Bustillo ne souhaite pas s'exprimer sur ceux déjà découverts lundi 29 septembre, ni sur les plus récents La seule réponse officielle de l'Église de Corse a été un "silence et prière".
Malgré cela, les réactions ont été nombreuses et les marques de soutien toutes aussi vives sont venues des quatre coins de l'île.
Dans le Cap Corse, dès que l'information de tags injurieux a été connue, la toute nouvelle confrérie de Nonza a cunfraternita Santa Ghjulia di Corsica a tenu à se manifester pour son évêque de la plus belle des manières. Les confrères cap corsins ont lancé un appel sur leur page Facebook pour que demain, jeudi 2 octobre, toutes les cloches de paroisses de Corse sonnent pendant 5 minutes à 18 heures.
Un premier message avait été posté le lundi 29 septembre : " in stu ghjornu di a San Michele, di a vittoria di u bè nant'à u malignu, di fronte a diffamazione à ste parolle ch'un rapprisentenu nunda di i sintimi di a Corsica è di u so populu per u so vescu, vuliamu purtà u nostru sustegnu fratenu à un Cardinale Bustillu di pettu à sti scritti scuperti pocu fà. <in segnu di supportu invitemu à fà sunà tutte e campane di e ghjese corse à un volu stu ghjovi u 2 di ottobre à 6 ore di sera."
En ce mercredi 1 er octobre, les confrères de Nonza ont réitéré leur appel toujours sur le même réseau social et sur leur page dédiée. " Torna oghje so stati scuperti scritti udiosi per u nostru vescu. Dumane à 6 ore di sera femu chjuccà tutte e campane di Corsica per fà vede è sente u nostru stustegnu à u Cardinale Bustillo. "
Un message qui aura trouvé un écho favorable dans toutes les confréries de l'île et dans toutes les paroisses de Corse pour soutenir un évêque et un cardinal plus que jamais impliqué dans la conduite du peuple que Dieu lui a confié en 2021. Les cloches se feront entendre jusqu'à Lourdes où le cardinal et de nombreux pèlerins corses sont rassemblés devant la grotte miraculeuse. Sunate campane corse per u cardinale, sunate in allegria per la Vergine Maria.
