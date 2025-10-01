Le cardinal Bustillo visé par des tags injurieux, une enquête ouverte

Si la mairie de Vivario a rapidement agi pour faire recouvrir ces tags, le parquet de Bastia a décidé d’ouvrir une enquête pour « dégradations et injures publiques », indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, précisant que celle-ci a été confiée au groupement de gendarmerie de Haute-Corse
Ce lundi matin, le sénateur de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Panunzi, a tenu à apporter son soutien à l’évêque de Corse « face à cette ignominie ». « Les inscriptions injurieuses taguées en bord de route à l’encontre du cardinal Bustillo sont inqualifiables et révèlent la perte des valeurs et des repères dont souffre la société insulaire », fustige-t-il dans un communiqué en reprenant : « Je ne peux que condamner cet acte gratuit et lâche qui porte atteinte injustement à l’Évêque de Corse, représentant de la communauté catholique insulaire. À travers lui, c’est l’Église de Corse que l’on insulte. L’investissement du cardinal Bustillo en Corse se mesure chaque jour à la ferveur revigorée qu’arborent nos églises, manifestations religieuses et confréries ».
Je condamne avec la plus grande fermeté les inscriptions injurieuses découvertes samedi visant Son Éminence le Cardinal François Bustillo.
J’apporte tout mon soutien au Cardinal Bustillo, visé par des tags injurieux et une croix gammée.— Paul-André Colombani (@pacolombani) September 29, 2025
Je prends connaissance des tags injurieux visant le cardinal Bustillò qui ont été écrits à Vivario le long de la route nationale.— François Xavier Ceccoli (@FXceccoli) September 29, 2025
#Cumunicatu ‼️ 𝗧𝗮𝗴𝘀 𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗶𝗲𝘂𝘅 𝘃𝗶𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗕𝘂𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼— Partitu di a Nazione Corsa (@PNazioneCorsa) September 29, 2025
Le PNC réprouve avec fermeté les inscriptions injurieuses récemment découvertes visant Son Éminence le Cardinal Bustillo, évêque d’Ajaccio.
