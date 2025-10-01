CorseNetInfos
Le cardinal Bustillo visé par des tags injurieux, une enquête ouverte


La rédaction le Lundi 29 Septembre 2025 à 10:36

Des messages injurieux visant le cardinal François-Xavier Bustillo ont été découverts ce week-end à Vivario, tagués le long de la RT20. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour dégradations et injures publiques.



Ils n’ont pas manqué d’attirer l’œil des automobilistes. En fin de semaine dernière, des tags visant nommément le cardinal François-Xavier Bustillo ont fait leur apparition sur la commune de Vivario, sous la gare de la commune, le long de la RT20. Sur le premier message injurieux, on pouvait lire « Bustillo = Mafieux – raciste », accompagné d’une croix gammée. À quelques mètres de là, une seconde inscription tracée en noir visait cette fois « Mon « Saigneur » Bustillo ».
 
Si la mairie de Vivario a rapidement agi pour faire recouvrir ces tags, le parquet de Bastia a décidé d’ouvrir une enquête pour « dégradations et injures publiques », indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, précisant que celle-ci a été confiée au groupement de gendarmerie de Haute-Corse 
 
Ce lundi matin, le sénateur de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Panunzi, a tenu à apporter son soutien à l’évêque de Corse « face à cette ignominie ». « Les inscriptions injurieuses taguées en bord de route à l’encontre du cardinal Bustillo sont inqualifiables et révèlent la perte des valeurs et des repères dont souffre la société insulaire », fustige-t-il dans un communiqué en reprenant : « Je ne peux que condamner cet acte gratuit et lâche qui porte atteinte injustement à l’Évêque de Corse, représentant de la communauté catholique insulaire. À travers lui, c’est l’Église de Corse que l’on insulte. L’investissement du cardinal Bustillo en Corse se mesure chaque jour à la ferveur revigorée qu’arborent nos églises, manifestations religieuses et confréries ». 
 

« Ces inscriptions ne relèvent pas de la simple dégradation : elles attaquent personnellement un homme dont l’action en Corse s’est toujours inscrite dans une logique de dialogue, de fraternité et de respect. Ce type de mise en cause, profondément injuste, ne peut qu’inquiéter et attrister tous ceux qui connaissent son dévouement sincère », ​déplore pour sa part le député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, Xavier Lacombe, en insistant : « Ces mots et ces symboles ont, ici plus qu’ailleurs, une portée lourde de sens. Le terme de « mafieux » évoque une réalité douloureuse pour notre territoire, confronté avec courage aux conséquences du grand banditisme. La croix gammée, quant à elle, renvoie à l’idéologie la plus odieuse de notre histoire, et son apparition sur nos murs est une offense à notre mémoire collective.

 

Dans la même ligne, le député de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, a lui aussi condamné des « actes de haine et de lâcheté inadmissibles ». « En Corse, nous avons des valeurs de solidarité, de respect et de dignité qui doivent guider nos actes au quotidien. C’est en les défendant avec conviction que nous repousserons la haine et protègerons notre peuple », écrit-il sur ses réseaux sociaux.
 

 

François-Xavier Ceccoli, le député de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, tance de son côté « un acte dont le caractère scandaleux autant que lâche n’inspire que dégoût ». « Que le cardinal, que je sais au dessus de ces bassesses, soit assuré de mon soutien et de ma solidarité », indique-t-il sur ses réseaux sociaux. 

 

Enfin, le Partitu di a Nazione Corsa a également entendu apporter son soutien au cardinal dans un communiqué où il « réprouve avec fermeté les inscriptions injurieuses récemment découvertes ». « À cela vient s’ajouter une inacceptable croix gammée, symbole de la haine et des heures sombres. Nous ne saurions l’accepter sur notre terre tant elle représente une offense inacceptable à notre mémoire collective et aux sacrifices passés de notre peuple », dénonce le parti en notant que le cardinal Bustillo « œuvre chaque jour pour le dialogue, la fraternité et la paix civile ». « Dans la période troublée que nous vivons, ces valeurs doivent primer sur la haine et la violence », pose-t-il encore. 




