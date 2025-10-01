Le cardinal Bustillo visé par des tags injurieux, une enquête ouverte

Ils n’ont pas manqué d’attirer l’œil des automobilistes. En fin de semaine dernière, des tags visant nommément le cardinal François-Xavier Bustillo ont fait leur apparition sur la commune de Vivario, sous la gare de la commune, le long de la RT20. Sur le premier message injurieux, on pouvait lire « Bustillo = Mafieux – raciste », accompagné d’une croix gammée. À quelques mètres de là, une seconde inscription tracée en noir visait cette fois « Mon « Saigneur » Bustillo ».



Si la mairie de Vivario a rapidement agi pour faire recouvrir ces tags, le parquet de Bastia a décidé d’ouvrir une enquête pour « dégradations et injures publiques », indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, précisant que celle-ci a été confiée au groupement de gendarmerie de Haute-Corse



Ce lundi matin, le sénateur de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Panunzi, a tenu à apporter son soutien à l’évêque de Corse « face à cette ignominie ». « Les inscriptions injurieuses taguées en bord de route à l’encontre du cardinal Bustillo sont inqualifiables et révèlent la perte des valeurs et des repères dont souffre la société insulaire », fustige-t-il dans un communiqué en reprenant : « Je ne peux que condamner cet acte gratuit et lâche qui porte atteinte injustement à l’Évêque de Corse, représentant de la communauté catholique insulaire. À travers lui, c’est l’Église de Corse que l’on insulte. L’investissement du cardinal Bustillo en Corse se mesure chaque jour à la ferveur revigorée qu’arborent nos églises, manifestations religieuses et confréries ».

