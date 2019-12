Succès pour l'Urban trail de Corte

A 19 heures tous les participants, munis de leur lampe frontale, et pour beaucoup de déguisements, on pu effectuer le parcours, une boucle d'environ 2,5km dans les ruelles de Corte, 4 boucles pour les plus téméraires.

Pour certains c'est juste la participation qui compte mais au bout aucun classement, seuls buts : le Téléthon et la bonne humeur.

Après l'épreuve tout le monde s'est retrouvé, au Cyrnea bar, autour d'un vin chaud, d'un chocolat et gourmandises offerts et préparés par le Restonica Trail, le Spar et U Utile Corte, le Cyrnea bar, la boulangerie Valentini ainsi que le miel des abeilles de Michel Aragni.



Les résultats

1. Noël Giordano A Paolina

2. Lambert Santelli RC Furiani

3. Fred Callier AC Corte

A noter la belle 5ème place de Loan Habasque étudiant en STAPS





L'Urban trail remercie tous les donateurs et donne, d'ores et déjà rendez-vous à tout le monde l'année prochaine à Corte.