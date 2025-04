Stupéfiants au volant : En Corse-du-Sud, plus de 47 suspensions de permis de conduire depuis début 2025

Avec 280 accidents dans lesquels 19 personnes ont perdu la vie, en 2024, les routes de Corse-du-Sud ont une nouvelle fois affiché un taux d’accidentologie 2,5 supérieur à la moyenne nationale. Afin de juguler cette tendance inquiétante, en début d’année, le préfet de Corse-du-Sud et le procureur de la République d’Ajaccio ont fixé la sécurité routière comme l’une des 5 priorités d’ordre public dans le plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien. Dans ce droit fil, une importante opération qui a donné lieu au contrôle de 90 véhicules était organisée à Ajaccio ce mercredi à la mi-journée dans le quartier Candia, sur une zone allant du parking de la Fnac, à l’entrée de la ville, jusqu’au haut de l’avenue Maréchal Lyautey.





« Depuis le début de l’année, nous avons renforcé le nombre de contrôles de sécurité routière et aujourd’hui plus particulièrement nous nous sommes focalisés sur les deux roues », explique Florian Straser, le directeur de cabinet du préfet de Corse, en précisant : « Nous rentrons dans la période du printemps qui avait été particulièrement meurtrière l’année dernière pour les conducteurs de deux-roues. Plus largement, en 2024, la grande majorité des accidents et a fortiori des décès, ont concerné les deux roues ». Se disant « très attentive aux mois qui s’ouvrent », la préfecture souhaite donc lancer beaucoup plus de contrôles de police et gendarmerie ciblés sur ces usagers de la route plus fragiles sur l’ensemble du département. Des opérations qui viseront notamment à vérifier que les motards portent bien l’ensemble des équipements obligatoires, mais aussi à sanctionner les conduites dangereuses, à l’instar de la vitesse qui a représenté la moitié des décès l’an dernier. « On aura des opérations de contrôle avec des sanctions pour les personnes qui ne respectent pas les règles », indique Florian Straser, alors que les contrôles de ce mercredi ont donné lieu à 15 contraventions, dont 12 pour non port de gants chez des conducteurs de deux-roues. « Nous allons aussi organiser des opérations préventives avec la fédération française des motards qui ciblera les motards arrivant du continent qui font souvent des sorties en Corse au printemps à la sortie des bateaux, mais les résidents corses pour leur réexpliquer les règles à respecter, les équipements à porter », ajoute-t-il.



En parallèle, la préfecture et les forces de l’ordre souhaitent également mettre un point d’attention sur les voiturettes, dont les conducteurs ont de « plus en plus de conduites dangereuses », et sur la recherche de stupéfiants. « On se rend compte que la conduite sous stupéfiants est en augmentation constante depuis deux ans sur l’ensemble du département. Nous sommes déjà à 47 suspensions de permis de conduire sur les mois de janvier et février. C’est multiplié par 2 par rapport à 2023. Dès que nous faisons des contrôles, on trouve des conducteurs qui conduisent sous l’emprise de produits stupéfiants, principalement des hommes plutôt jeunes avec une fréquence un peu plus élevée à Ajaccio pour les conducteurs de voiturettes », déplore Florian Straser. « On relève entre 3 et 4 infractions de cette nature par jour, et au niveau de la circonscription de police nationale, nous faisons le constat depuis plusieurs mois d’une augmentation croissante de la part des stupéfiants dans les accidents », appuie le Commissaire Julien Colus, chef de la circonscription de police nationale d’Ajaccio placé sous l’autorité du DIPN de Corse-du-Sud. Sur les 9 dépistages de stupéfiants menés ce mercredi, aucun n’a toutefois donné lieu à un test positif. « Nous avons un très gros travail de prévention à faire sur les stupéfiants au volant. On a un très grand nombre de personnes qui sont contrôlées positives, qui ne sont pas au courant de la réglementation et qui ne se rendent pas compte du danger qu’elles représentent, que ce n’est pas parce qu’on a pris des produits stupéfiants pas forcément avant de prendre le volant qu’on n’est plus sous l’emprise et qu’on est toujours un danger », souligne le directeur de cabinet du préfet.



Alors que les moyens accordés à la sécurité routière sont en augmentation chaque année, avec la vitesse, l’alcool et les stupéfiants comme points d’action prioritaire, en moyenne cinq contrôles routiers sont effectués chaque jour par la circonscription de police nationale d’Ajaccio. « Nous sommes également en train de travailler avec plusieurs maires et la Collectivité de Corse sur la question des contrôles automatisés sur certaines routes territoriales où on se rend compte qu’il y a beaucoup de dépassements de vitesse ou de conduites dangereuses », dévoile le directeur de cabinet du préfet en évoquant notamment un travail en cours avec le maire de Cauro. « On essaye de s’adapter, d’avoir des moyens avec une technologie plus à jour sur du contrôle automatisé, ou de la voiture avec caméra embarqué qui pourraient être disposés à des endroits plus réguliers sur l’ensemble des routes où on constate beaucoup de comportements dangereux. On pourrait utiliser des drones qui sont capables de repérer des comportements dangereux et qui sont capables de les signaler à un barrage de gendarmes ou de policiers sur le terrain », annonce-t-il encore.