"Strada mea", le premier album folk-world en langue corse de Yoann Paoloni

- Le contenu de ce futur album ?

- Tout d'abord, il reflète mes racines corses et les valeurs qui m’ont été transmises. Les chansons parlent de mon quotidien et des sujets qui me touchent : l’amitié, la famille, l’espoir d’un monde meilleur…Mais il y a aussi des chansons d'amour, des titres plus légers et des ballades qui vous emmèneront dans différents paysages musicaux.





- Un travail collectif …

- J’ai la chance d’être entouré par des personnes formidables sur ce projet, notamment l’auteur corse Tittò Limongi qui a écrit la totalité des textes et le compositeur-arrangeur Vincenzu Lota qui s’occupe de toute la partie enregistrement à ATOM Studio. Chacun d’eux a su concrétiser mes inspirations. Des musiciens et chanteurs d’expérience ont rejoint petit à petit l’aventure, chacun apportant sa sensibilité et son talent : Pierre-Agostinetti au piano, Jeff Marinacce aux guitares, Pierre-Paul Pieri à la basse et Stéphane Mangiantini, du groupe I Muvrini, aux chœurs.





- Publier un album, était pour vous très important ?

- Oui, car la musique est ma passion et je veux partager mon amour pour la Corse et ses valeurs à travers mes chansons. Je crois que la musique peut rapprocher les gens, peu importe d'où ils viennent, et je suis convaincu que cet album va toucher le cœur de beaucoup de personnes, quelle que soit leur langue. *





- La date de sortie de cet album ?

- Très proche. Nous la prévoyons fin mai, mais pour cela, nous avons besoin de soutien. Aussi avons-nous lancer une campagne de financement participatif afin de permettre au public de précommander l'album et d'autres lots. Par ce biais, les contributions serviront à faire une campagne promotionnelle de qualité auprès des médias régionaux, nationaux et étrangers, et à tourner un nouveau vidéo-clip. Dans le cas où le montant de la collecte serait dépassé, cela me permettrait de développer d’autres supports promotionnels comme un site internet.

Yoann Paolini est loin d’être un inconnu de la scène insulaire puisqu’en tant que musicien et chanteur, il a effectué de nombreux concerts avec des groupes comme Impiaghjera et Un’Ideale puis en solo. Ses rencontres avec Tittò Limongi et Vincent Lotta l’ont conforté dans cette « voix » musicale.En attendant la sortie de ce bel album, un extrait ic