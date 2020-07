Stéphane Canuti, délégué FO centre pénitentiaire de Borgo : "On s'attaque aux plus fragiles pour frapper les esprits"

Depuis début juillet, huit véhicules d'agents du centre pénitentiaire de Borgo ont été incendiés et un autre vandalisé. Des tags injurieux ont aussi été inscrits sur les murs de la prison ainsi que sur le domicile d'un gardien. Ces actes feraient suite à des fouilles menées en juillet dernier sur des détenus. Celles-ci auraient conduit à la découverte de téléphones portables. Dans les appareils confisqués, des images d'une fête en cellule où l'on voit distinctement de l'alcool et des portables en main.



Philippe Canuti, délégué FO centre pénitentiaire de Borgo ne comprend pas cet acharnement sur les agents : " Si on nous en veut pour les fouilles c'est totalement disproportionné. Il y en a tous les jours à la prison, il n'y a rien d'exceptionnel. On sait qu’il y a un grand nombre de portables qui circulent dans l'établissement mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Quand on trouve des objets prohibés on est obligé de les donner à la direction c'est comme ça."



Des faits "incompréhensibles" selon les syndicats



Dans la nuit du 7 au 8 juillet, trois véhicules appartenant à des surveillants avaient d'abord été incendiées sur le parking de la prison. S'en était suivi un deuxième incendie le 26 juillet dernier, où trois voitures avaient été ciblées cette fois-ci au domicile d'un couple de surveillants à Lucciana. Le lendemain, des tags visant du personnel de la prison étaient inscrits sur la prison. Ils demandaient la démission d'une surveillante, Nadège. Des tags qui ont suscité l'incompréhension du syndicat FO qui affirme : " Rien ne nous fait dire que cette agent aurait provoqué un mécontent. Elle fait son travail tranquillement depuis 3 ans."



Dans la continuité de ces évènement, le mardi 28 juillet, deux véhicules appartenant à un homme préparant les repas au centre pénitentiaire ont été pris pour cible. "On s'attaque aux plus fragiles pour frapper les esprits", déplore Philipe Canuti. Pour lui, les incendies n'étaient pas vraiment visées : "c'est plus facile de s'en prendre à nous qu'au procureur", poursuit-il.



"Une ambiance bon enfant"



Cet "acharnement" sur le personnel du centre pénitentiaire a "désagréablement surpris" les agents ainsi que le syndicat qui affirme que "Borgo est une prison assez atypique". Loin des centres de détention du continent, Borgo est selon Philippe Canuti un centre où "règne une ambiance bon enfant".



Le FO pénitentiaire condamne fortement ces actes contre leurs confrères visés et espère que "le calme va s’installer peu à peu".