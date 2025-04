À Ajaccio, un rassemblement pour dénoncer les conditions de vie des détenus de la prison

« La prison n’est qu’un lieu où on a une privation de la liberté d’aller et venir. Tous les autres droits doivent être garantis, à commencer par le droit à la santé », martèle de son côté André Paccou, en déroulant : « En 2023, il y eu un rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté qui a mis en exergue que les conditions vétusté et d’exiguïté de la maison d’arrêt d’Ajaccio portent atteinte aux droits fondamentaux des détenus ». Le représentant régional de la LDH pointe ainsi que « l’exigüité de la prison datant de 1870 » ajoutée à la vétusté des lieux n’est « pas du tout adapté à ce qu’on attend d’une prison ». « Du fait de l’exiguïté des lieux, rapport a relevé qu’il existe des pathologies visuelles qui se développent quand la vision humaine ne peut pas aller assez loin qui se développent chez les détenus », ajoute-t-il en relevant en outre les problèmes de surpopulation et de promiscuité. « On ne peut pas accepter qu’une institution de la République se comporte de telle façon vis-à-vis d’êtres humains », fustige-t-il encore.



Me Marie Colombani, bâtonnier du barreau d’Ajaccio, indique d’ailleurs qu’elle a travaillé sur un rapport sur les conditions de détention à la maison d’arrêt d’Ajaccio. En attendant la communication prochaine de ce document aux autorités, elle l’assure : « les détenus peuvent compter sur le barreau d’Ajaccio ». « Nous sommes vigilants aux conditions d’incarcérations des détenus à la maison d’arrêt d’Ajaccio », appuie-t-elle en notant toutefois que « dénoncer des conditions carcérales difficiles c’est souvent s’exposer à un transfert », alors que les détenus aspirent à rester proches de leurs familles. D’autant plus qu’en cas de fermeture de l’établissement les centres de détention de Borgo et Casabianda ne pourraient pas accueillir l’ensemble des détenus incarcérés à Ajaccio.



« Il n’y pas 36 solutions », estime pour sa part Me Jean-François Casalta. « Soit on construit des prisons, et je crois que le coche a été loupé en 2008 avec la reconstruction de la prison qui était prévue à Baleone, soit on fait en sorte que la société aille mieux, soit on active les mécanismes d’aménagement de peines », détaille-t-il avant de conclure : « La France est de toutes façons régulièrement condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour des conditions de détention indignes ».