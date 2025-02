Stationnement à Toga : une barrière automatique qui divise le conseil municipal de Bastia

L’opposition municipale a exprimé des réserves. Julien Morganti, du groupe Un futur pour Bastia, a a souligné qu’« il s’agit de la première privatisation d’un tronçon de route et de stationnement à Bastia ». Il a critiqué l’installation de barrières sur l’espace public, estimant que « la CAB aurait dû anticiper la question du stationnement, d’autant plus qu’un grand parking se trouve derrière le supermarché Auchan de Toga ». Il s’est également interrogé sur les conséquences de cette mesure : « Une barrière risque de créer une distinction entre ceux qui auront accès à cet espace et ceux qui en seront exclus, notamment les employés de la CAB. »



Jean Zuccarelli, leader du groupe d’opposition Unione per Bastia, a également dénoncé “le manque de vision d’ensemble concernant les besoins de stationnement des résidents de Toga, des commerçants, mais de manière plus générale, du quartier”. Il s’est ensuite directement adressé à Pierre Savelli, le maire de Bastia : “Si on s’était tenu à vos engagements de mi-mandature, vous aviez prévu 1 500 places de stationnement supplémentaires. Aujourd’hui, il y en a eu 220 ou 230 sur le parking de la Gare. En ce qui concerne le tiers-lieu, c’est vrai qu’il y a un réel besoin, mais quid des autres stationnements ?”