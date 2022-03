Stade de Furiani : le retour gagnant du train pour les matchs du SCB

Cela faisait plus de 30 ans que les supporters bastiais du Sporting n’avaient plus eu la possibilité de se rendre en « micheline » pour assister à une rencontre de leur club à Furiani. Le 19 février dernier, pour pallier la fermeture du tunnel de Bastia du 18 février au 11 mars ça été chose faite.

A l’aller, les écharpes sont de sortie, la bonne humeur règne dans les wagons. Petits et grands ont espoir de voir leur équipe vaincre les Dijonnais.



Après 8 minutes de trajet nécessaire pour rejoindre l’arrêt de train se situant face à la tribune Ouest, les quelques 400 supporters arrivent. « C’est rapide, pratique, fini les difficultés pour se garer au stade et surtout, en sortir ! », se réjouit Marie-Luce, accanita du SCB depuis 40 ans.



Près de deux heures plus tard, le Sporting n’a pas réussi à s’imposer sur sa pelouse. Il concède le match nul. A 21 heures, lorsque les supporters rejoignent la gare de Furiani, les sourires manquent au rendez-vous. Place au debriefing de la partie. Seul point positif pour Frédéric : « au moins on est vite rentré chez nous », lance-t-il. C’est sûr, il renouvellera l’expérience ce samedi 5 mars contre Valenciennes.



Des trains réguliers à l’automne prochain



Pour les socios les 19 février et 5 mars sont « des tests grandeur nature », explique Guillaume Longo secrétaire général des Socios. En effet, les supporters qui ont apprécié leur trajet en train pourront, sans doute, à partir d’octobre ou au plus tard novembre 2022, renouveler l’expérience. Les services préfectoraux, ceux de la communauté d’agglomération de Bastia ainsi que des Chemins de fer de la Corse, travaillent depuis plus d’un an avec les Socios à l'organisation de liaisons entre Bastia et Furiani ainsi que Casamozza et Furiani, les soirs de matchs.

« Nous travaillons aussi à sécuriser l’accès aux abords du stade pour les piétons à partir de murs végétalisés », ajoute Jacques Chibaudel, directeur de production des Chemins de fer de la Corse.