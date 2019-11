Sport scolaire : L’UNSS de Haute Corse veut relancer le football féminin

Objectif pour l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) de Haute-Corse relancer l'activité football chez les filles. « C'est une de nos priorités nationale de diversifier les propositions d'activités et d'événements » souligne Joëlle Le Mouellic, directrice de l’UNSS de Haute-Corse. « Nous avions aussi invité des joueuses du SCB et de Borgo pour qu’elles motivent ces jeunes filles et qu’elles leur parlent de leur sport favori ».





La directrice de l’UNSS était justement secondée ce mercredi par Bruno Vuoso, éducateur des U13 féminines au SCB et Olivier Sbaiz, professeur d’EPS et éducateur. « Cette séance était très ludique, le but étant de faire revenir ces jeunes filles et pourquoi pas ensuite de les diriger sur des clubs » explique Olivier Sbaiz. D’autres séances sont prévues dans les mois qui viennent.

CNI a suivi ces apprenties footballeuses….