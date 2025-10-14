Sport pieds/poings : Bastia abrite la « La Nuit du Kick IV »

Les combattants des clubs insulaires tels Toni Sport, R9 Solenzara, GT Kombat Pianottoli ou Corsica Muay Thai Aiacciu seront confrontés, ce samedi 18 àctobre au cosec Pepito Ferretti à l'occasion de la nuit du kick IV, à des adversaires de haut niveau venant du continent et d’Italie, ceintures en jeu, des ceintures NDK très convoitées. En haut de l’affiche le combat féminin pour la ceinture NDK en -58 kg entre la varoise Manon Leclerc et la pensionnaire du Kick Boxing Savate de Savona, Chiara Vincis. La française est jeune et ambitieuse, l’italienne expérimentée, au palmarès international impressionnant.
Autre combat de titan, celui opposant chez les -75 kg l’istréen Nicolas Parra à l’antibois Karim Brahem. Deux professionnels promis à un grand avenir qui comptent bien marquer cette édition de leur empreinte. Combat attendu aussi avec sur le ring Guillaume Touret, auteur de 14 combats en semi-pro, qui tentera de prouver qu’il a tout d’un futur professionnel face à son adversaire d’un soir : Hamza Benbahlouli, boxeur complet et expérimenté.
Autre combat de titan, celui opposant chez les -75 kg l’istréen Nicolas Parra à l’antibois Karim Brahem. Deux professionnels promis à un grand avenir qui comptent bien marquer cette édition de leur empreinte. Combat attendu aussi avec sur le ring Guillaume Touret, auteur de 14 combats en semi-pro, qui tentera de prouver qu’il a tout d’un futur professionnel face à son adversaire d’un soir : Hamza Benbahlouli, boxeur complet et expérimenté.
Et côté corse ?
Plus qu’un simple gala, « La Nuit du Kick IV » se veut une vitrine du kickboxing insulaire. Les jeunes espoirs de l’île seront sous les feux des projecteurs avec le junior Louka Jug, figure du fight du Toni Sport Team Poli où il a débuté à l’âge de 4 ans ! Tout en poursuivant sa propre carrière de compétiteur, il entraine les enfants du club. Juste retour des choses. Le protégé des Poli vient « coup sur coup » d’affronter trois redoutables adversaires: un 3e d’Europe à la Coupe ISKA, un autre invaincu en boxe anglaise (10 combats, 10 KO) et un dernier fort de 15 combats en plein contact. « Louka, dans sa dernière année junior, impressionne par sa maturité, sa technique et son mental. Il aura à cœur de briller une fois encore avant son passage chez les seniors » explique son coach. A encourager aussi Antoine Pieri (R9 Solenzara), Tony Guillot (GT Kombat Pianottoli) et Thomas Daride (Corsica Muay Thai, Aiacciu).
Début du gala au cosec Pepito Ferretti : 19h avec sur place cafétéria ouverte toute la soirée
Le programme complet de la soirée.
Louka JUG (Toni Sport Team Poli) vs Nolan LAMARQUE (Team Domingos Wervicq)
Thomas DARIDE (Corsica Muay Thai) vs Nicolas LITTARDI (Team Global Fight Menton)
Tony GUILLOT (GT Kombat Pianottoli) vs Baptiste LE BERRE (Antibes Fight Academy)
Antoine PIERI (R9 Solenzara) vs Dylan GLASSON (Team Global Fight Menton)
Mattia PIROTTO (Kick Boxing Savate Savona) vs Asser EL KANTACHI (Team Domingos Wervicq)
Louca QUEVA (Energy Vanhove Team) vs Antony CIPRO (Team Global Fight Menton)
Alessandro BAVAZZANO (Kick Boxing Savate Savona) vs Amazir SAING (Energy Vanhove Team)
Guillaume TOURET (Fight Team 06) vs Hamza BENBAHLOULI (Energy Vanhove Team)
Karim BRAHEM (Antibes Fight Academy) vs Nicolas PARRA (Team Thai Boxing Istres)
Chiara VINCIS (Kick Boxing Savate Savona) vs Manon LECLERC (Fight Center 83)
