Biguglia : Une explosive « Nuit du Kick III »

L'excitation est à son comble avec une programmation de 10 combats de haut niveau, répartis de manière stratégique pour offrir au public une expérience inoubliable. Les participants proviennent de divers horizons, de la Corse au continent en passant par l'Italie, garantissant ainsi une diversité de styles et de compétences.

Le spectacle commence dès la catégorie Junior, avec Léo Giacometti du Toni Sport Biguglia qui s'apprête à en découdre dans son deuxième combat en plein contact contre Claisse, un adversaire à surveiller de près.

Dans la catégorie des combats classe B amateur, un affrontement féminin retient particulièrement l'attention : Aurora Minasso du Team Scaramozzino Savona (Italie) affronte Clémence Leleu du Team Vanhove Lille, dans une confrontation explosive prévue en moins de 60 kg. L'italienne impressionnante par son parcours sans faute avec 10 victoires en 10 combats se mesure à la nordiste, Championne de France 2023, prête à défendre son titre avec un palmarès éloquent.

Le spectacle ne faiblit pas avec les combats classe A Semi Pro, dont le duel annoncé entre Guillaume Touret du Fight Team 06 Grasse et Karim Brahem de l'Antibes Fight Academy promet des étincelles.

Les combats professionnels ne sont pas en reste avec le premier affrontement en – 71 kg opposant Arthur Klopp de l'Antibes Fight Academy à Damien Grégoire du Ajaccio Wolf Fighting Center. Ces deux boxeurs au tempérament bien trempé promettent une confrontation mémorable.

Enfin, le point culminant de la soirée sera le combat pro féminin en – 60 kg entre Chiara Vincis du Team Scaramozzino de Savona et Clara Pennequin du Team Vanhove de Lille. Chiara Vincis, avec son impressionnant palmarès et sa réputation internationale, sera mise au défi par la jeune mais redoutable Clara Pennequin, prête à affirmer sa place parmi les grands noms de la discipline.