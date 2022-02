Sport automobile : le premier Fium'Orbu - Castellu pour Quilichini

Jacques Pinna sur la M3 sonnait la charge en dominant l'ES1 en 9'16''8, laissant le second Dominique Pamart (Ford Sierra) à plus de 20 secondes. Quant au vainqueur du 21e TDCH, Anthony Agostini, il voyait sa Kadett renoncer dès les premiers kilomètres de la spéciale.

Le ton était donné et après les "Historique" place était laissée aux autos modernes avec une lutte annoncée entre les Quilichini, Argenti, Moracchini et Ottomani.

Et ce premier duel devait bien avoir lieu dès le début de la journée. Le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini (Skoda) signait le scratch dans le temps de 8'35''7, suivi de près par la Polo de Thomas Argenti (8'38''4). Georges Moracchini (Skoda) était troisième mais à plus de douze secondes de Quilichini. Le duel avait débuté et il allait tenir toutes ses promesses



Quilichini et Pinna récidivent



Déjà très en forme lors de du premier passage, le Porto-Vecchiais Jacques Pinna allait encore plus vite dans l'ES2, en fin de matinée, avec un chrono en 9'00''3, Paul Alerini (M3) était à 46 secondes et Louis Antonini (Porsche) à 47. Dominique Pamart, prétendant au podium quittait le rallye prématurément A ce moment de l'épreuve, Jacques Pinna était confortablement installé en tête et sauf catastrophe avait course gagnée.

Du côté des modernes, le scénario de l'ES1 se répétait pour Jean-Philippe Quilichini qui était une nouvelle fois le plus rapide en 8'29''7, mais cette fois Thomas Argenti (8'30''6) lui collait au train à moins d'une seconde. Georges Moracchini (8'36''2) devançait le surprenant Olivier Luciani sur la Clio,, cinquième de la première spéciale du jour, et qui s'offrait là une place au pied du podium de cette ES. David Edel (Polo) finissait en 5e position avant d'être contraint à l'abandon. .



Les leaders confirment

Il ne restait plus qu'un ultime passage dans la spéciale pour connaître le nom de ceux qui allaient ouvrir le palmarès du Fium'Orbu - Castellu. Un dénouement qui avait lieu en début d'après-midi. Si dans les rangs des VHC le suspense avait vécu, rien n'était fait chez les modernes. Certes Quilichini était en tête, mais son avance au général d'un peu plus de trois secondes était loin de représenter une assurance-vie.

Jacques Pinna empochait sans surprise cette dernière spéciale scellant, de la sorte, son succès au général devant Paul Alerini et Daniel Rognoni.

Restait à savoir comment allait se dérouler le scénario en moderne, et celui-ci allait être favorable à Jean-Philippe Quilichini qui remportait son troisième scratch du jour (8'32''9), devant Argenti (8'36''00) et Moracchini (8'42''8).

Le Fium'Orbu -Castellu venait de livrer son verdict avec le premier succès en rallye du pilote Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini leader aussi en FRC2, visiblement très ému, qui confirme ses belles sorties transalpines sur terre. Thomas Argenti était second, et Georges Moracchini, troisième. Olivier Luciani, lauréat en FRC4, auteur d'un très bon rallye échouait au pied de la caisse, alors que Joël Ottomani complétait le top cinq final.

Au sein des autres groupes on notera les succès de Olivier Luciani (FRC4), Yannick Rossi (FRGT) Philippe Wehrle (FRallyNat) et Claude Grottoli (FRC5).