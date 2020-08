Sport automobile : annulation du rallye de Corte mais maintien de la Giraglia

L’ASA Restonica Corte, organisatrice de l’épreuve, a décidé l’annulation de la course prévue les 18, 19 et 20 septembre prochains. Ses dirigeants ont précisé que toutes les possibilités techniques avaient été étudiées mais que les recommandations exigées, liées à la pandémie, s’avéraient bien trop contraignantes. Face à une éventuelle reprise de l’épidémie, ils entendaient privilégier la sécurité des concurrents, des officiels, des bénévoles et des spectateurs.





La Ronde de la Giraglia, 50ème édition du nom, organisée par l’ASA Bastiaise, prévue fin mai, a quant à elle été reportée aux 23 et 24 octobre et pour l’heure elle est maintenue. La place du marché de Bastia accueillera les vérifications techniques le jeudi 22 en soirée. Le parcours, de jour comme de nuit, comprendra 145,54 kilomètres de chrono autour de Bastia, le Cap Corse et le Nebbiu. 9 spéciales au menu, 6 de jour et 3 de nuit. Les concurrents débuteront le vendredi 23 par deux spéciales à couvrir deux fois: Luri-Canari et Saint-Florent – Teghime. Le samedi 24, auront lieu les classiques Macinaggio-Ersa et Morsiglia-Cagnano, le tout à faire à deux reprises et un court chrono à Cardo pour terminer l'épreuve.