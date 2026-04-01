Sport automobile - Première "Paolina Historic Mutori" à Ponte-Leccia les 9 et 10 mai

« Notre association est née en aout 2025 de la volonté de plusieurs jeunes de la région de créer des liens intergénérationnels, interculturels, de favoriser les échanges, des moments de partage ouverts à toutes et tous, dans un esprit de solidarité, de diversité et de bonne humeur, tout au long de l'année sur la commune de Morosaglia - Ponte-Leccia à travers l'organisation d'évènements festifs, sportifs, culturels et conviviaux. » nous explique Lucien Marsicano, son président.

A cet effet une première soirée a été organisée en septembre 2025 avec la participation du groupe musical Sumente. « En octobre, à l'occasion d'Octobre Rose, on a ensuite organisé à la salle des fêtes de Ponte Leccia, A fiera di a sulidarità avec plusieurs associations caritatives : La Marie Do Centre-Corse, A Salvezza, Arc-en-ciel et Sté & ses défis. Cela a consisté en une marche de 2,30 km, une animation instrumentale avec Samb'Ava di Corti, un loto et un thé dansant ». Très dynamique l’association a ensuite mis en place en novembre un « Apéro de Noël » au profit de écoles.

En ce mois de mai, au programme une course automobile : « A Paolina Historic Mutori - Montée de véhicules historiques et de démonstration ». De quoi ravir les nostalgiques des bolides d’antan.





Cette course se fera en toute autonomie, en toute indépendance des associations sportives automobiles. Mais un vrai rallye organisé par Lucien Marsicano, un passionné de sport auto, vice-président de l’ASA Bastiaise qui organise notamment la Ronde de la Giraglia (décalée cette année en novembre), et toute son équipe de bénévoles. « C’est une grosse organisation pour notre association mais tout est prévu dans les normes : Assurance, sécurité, commissaires de course, comme dans les rallyes traditionnels».





BMW M3, 205, Alpine….

Pour cette première la participation sera limitée à 100 équipages. Des bolides antérieurs à 1999 tels BMW M3, BMW 325 i, Lancia Stratos, 205…. En parallèle, en démonstration, des voitures des années 2000 avec le concours du Club Alpine de Corse. Les traditionnelles vérifications techniques et administratives auront lieu le samedi 9 mai de 8h30 à 10h45. 3 montées suivront dans l’après-midi : Ponte Leccia – Bocca di Riscamone 7km50 entre 12h30 et 17h avec un départ toutes les minutes lors de chaque montée, et une redescente en convoi après chacune d’elle. Dimanche 10 mai, 3 montées également entre Valle di Rustinu et Bocca à Serna 4km50 entre 8h15 et 11h15. Cette première Paolina Historic Mutori mobilisera une quinzaine de bénévoles et 25 commissaires de courses ainsi que des personnels de santé. Quant aux projets de l’association, ils sont nombreux avec notamment quelques soirées festives durant l’été, la 2e édition de A fiera di a sulidarità et un Marché de Noël en novembre.