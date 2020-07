Sport automobile - Pilouis Loubet : "un très bon feeling'

A l'issue des quinze spéciales qui composaient le programme de ce rallye, le Porto-Vecchiais, qui découvrait son auto, a terminé en deuxième position à 40 secondes de l'Espagnol Dani Sordo, un vieux routier, également au volant d'une Hyundai.





A l'issue de l'épreuve Pilouis Loubet avouait sa satisfaction: " cela s'est super bien passé pour cette prise de contact dans de véritables conditions de course car nous avons géré cette épreuve comme un véritable rallye, avec la même pression. Dans tous les cas une WRC, demande beaucoup d'attention. Au bout du compte on a vraiment eu un très bon feeling avec une auto qui est vraiment au top. On a bien roulé et les sensations étaient très bonnes. Maintenant il est clair que l'on ne doit surtout pas se contenter de cela car c'est une auto plus complexe et très technique et pour bien la connaître il n'y a pas de secret, il convient de beaucoup rouler. Dans tous les cas les temps ont été bons pour une première sortie''.





Dès ce dimanche Pierre-Louis Loubet va remettre son ouvrage sur le métier, toujours en Italie, mais du côté de Turin, avec un rallye comportant neuf spéciales. Le pilote de la Hyundai retrouvera de sérieux clients avec Thierry Neuville (Hyundai) et Ott Tanak (Toyota)