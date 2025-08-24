Sport auto - Encore quelques jours pour s’inscrire au 37e Rallye de Corte

Il reste donc moins de dix jours aux pilotes insulaires, et autres, pour s’engager sur cette 37e édition du Rallye de Corte centre Corse. Ils étaient 73 engagés la saison passée et les organisateurs en attendent tout autant, voire même davantage . « On pourrait atteindre et dépasser les 80 équipages entre le rallye moderne et le rallye historique pour succéder à Christophe Casanova sur le VHC et à Arnaud Ribiere sur le moderne », a glissé Jean Campana, président de l’ASA Restonica.
«Tous les documents relatifs à ce rallye sont disponibles en ligne sur le site « asarestonica.corsica ». Les pilotes doivent en remplir divers, dont une fiche technique à télécharger et à retourner avant le 8 septembre à minuit au siège de l’ASA Restonica à savoir Immeuble Pascal Paoli, avenue du président Pierucci, 20250 Corte. Ce bulletin doit obligatoirement être accompagné des droits d’engagements et des photocopies de tous les documents. Road book, fiche pilote, fiche copilote et règlement sont également disponible sur le site, « mais pour toutes demandes spécifiques, on peut nous contacter directement par mail ou par téléphone à savoir asa.restonica@gmail.com ou 04.95.46.27.17 », a indiqué Jean Campana.
Ce Rallye de Corte compte pour la coupe de France des rallyes 2026 coef 3, pour le championnat de la ligue régionale corse et le challenge de l’ASA Restonica pilotes et copilotes.
Les reconnaissances sont autorisées les samedi 13 et dimanche 14 septembre de 9 heures à 19 heures à raison de trois passages par véhicules, « dans le respect, bien sûr, du cCde de la route », a martelé Jean Campana. Quant à la liste officielle des engagés, elle sera publiée sur le site de l’ASA Restonica le vendredi 12 septembre à 20 heures.
Comme l’an passé et pour des raisons d’économies pour les équipages, le rallye se déroulera sur deux jours, puisque la première spéciale du vendredi dans la nuit a été supprimée, tout comme la dernière spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu du samedi qui se déroulait en nocturne.
Le parcours reste ainsi inchangé par rapport à l'année dernière avec le départ de la première voiture du rallye historique le samedi 20 septembre à 12h45 depuis le parc fermé du cours Paoli à Corte. Le rallye moderne partira ensuite. Le dimanche 21 septembre, le départ du parc fermé de Corte se fera à 7h50. L’arrivée de ce 37e Rallye de Corte centre Corse sera jugée sur le cours Paoli, devant le Café de France le dimanche à 13h18.
La première et la troisième spéciales entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu sera longue de 14,30 km. Les spéciales 2 et 4 entre Popolasca et le Pont de Castirla se courront sur une distance de 12,92 km. Quatre spéciales seront enfin au programme du dimanche. Les ES 5 et 7, entre Muracciole et Rospigliani, sera longue de 12,90 km. La spéciale la plus courte de ce rallye se disputera sur les 5,55 kmsentre Poggio de Venaco et Riventosa. Nous reviendrons plus en détails sur ces spéciales dans une prochaine édition.
Enfin, le Studio Photos Grazi Ritratti sera photographe officiel de cette 37e édition du Rallye de Corte centre Corse !
«Tous les documents relatifs à ce rallye sont disponibles en ligne sur le site « asarestonica.corsica ». Les pilotes doivent en remplir divers, dont une fiche technique à télécharger et à retourner avant le 8 septembre à minuit au siège de l’ASA Restonica à savoir Immeuble Pascal Paoli, avenue du président Pierucci, 20250 Corte. Ce bulletin doit obligatoirement être accompagné des droits d’engagements et des photocopies de tous les documents. Road book, fiche pilote, fiche copilote et règlement sont également disponible sur le site, « mais pour toutes demandes spécifiques, on peut nous contacter directement par mail ou par téléphone à savoir asa.restonica@gmail.com ou 04.95.46.27.17 », a indiqué Jean Campana.
Ce Rallye de Corte compte pour la coupe de France des rallyes 2026 coef 3, pour le championnat de la ligue régionale corse et le challenge de l’ASA Restonica pilotes et copilotes.
Les reconnaissances sont autorisées les samedi 13 et dimanche 14 septembre de 9 heures à 19 heures à raison de trois passages par véhicules, « dans le respect, bien sûr, du cCde de la route », a martelé Jean Campana. Quant à la liste officielle des engagés, elle sera publiée sur le site de l’ASA Restonica le vendredi 12 septembre à 20 heures.
Comme l’an passé et pour des raisons d’économies pour les équipages, le rallye se déroulera sur deux jours, puisque la première spéciale du vendredi dans la nuit a été supprimée, tout comme la dernière spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu du samedi qui se déroulait en nocturne.
Le parcours reste ainsi inchangé par rapport à l'année dernière avec le départ de la première voiture du rallye historique le samedi 20 septembre à 12h45 depuis le parc fermé du cours Paoli à Corte. Le rallye moderne partira ensuite. Le dimanche 21 septembre, le départ du parc fermé de Corte se fera à 7h50. L’arrivée de ce 37e Rallye de Corte centre Corse sera jugée sur le cours Paoli, devant le Café de France le dimanche à 13h18.
La première et la troisième spéciales entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu sera longue de 14,30 km. Les spéciales 2 et 4 entre Popolasca et le Pont de Castirla se courront sur une distance de 12,92 km. Quatre spéciales seront enfin au programme du dimanche. Les ES 5 et 7, entre Muracciole et Rospigliani, sera longue de 12,90 km. La spéciale la plus courte de ce rallye se disputera sur les 5,55 kmsentre Poggio de Venaco et Riventosa. Nous reviendrons plus en détails sur ces spéciales dans une prochaine édition.
Enfin, le Studio Photos Grazi Ritratti sera photographe officiel de cette 37e édition du Rallye de Corte centre Corse !