Sport auto - Encore quelques jours pour s’inscrire au 37e Rallye de Corte

Mario Grazi le Dimanche 24 Août 2025 à 16:39

La 37e édition du Rallye de Corte centre Corse se déroulera les 20 et 21 septembre prochains. Les engagements sont d’ores et déjà reçus auprès de l’ASA Restonica. Ils doivent impérativement être déposés avant le 8 septembre à minuit. Cette année encore, les organisateurs attendent près de 80 engagés sur cette épreuve, l’une des plus belles de l’île sur des routes où ont été écrites les plus belles pages du Tour de Corse !