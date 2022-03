Soutien à Yvan Colonna : des incidents à Ajaccio entre lycéens et forces de l'ordre

La rédaction le Mardi 8 Mars 2022 à 11:59

A Ajaccio les élèves de cinq établissements de la ville ont organisé une marche pacifique qui s'est terminée devant le lycée Laetitia où les jeunes ont donné une conférence de presse.

Le cortège est ensuite parti du lycée Laetitia et s'est rendu devant les grilles de la préfecture où une banderole "ghjustizia per Yvan" a été déployée. Des jets de projectiles et des bombes agricoles ont été envoyés à l'intérieur de l'enceinte.



Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre ont repliqué en lançant des grenades lacrymogènes.



Selon les secours, un adolescent de 14 ans a été blessé à la gorge par un tir de LGB, il a été transporté au centre hospitalier d'Ajaccio en "urgence relative" avec une ecchymose.



Des incidents qui sont tous en cours.



Plus d'infos à venir