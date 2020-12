Sortie du Livre solidaire pour Noël « Deci anni inseme »

Philippe Martinetti, Anne Chabanon, l’équipe de Télé Paese, Maria Lanfranchi, Jean Poletti, Michael Andreani, Charles Monti, Cathy Acquaviva et Roger Antech ont ainsi accepté de prendre la plume pour contribuer à cet ouvrage collectif dont la préface et la post face sont signées par le prêtre et humaniste Gaston Pietri.

Au fil des 10 chapitres qui composent l’ouvrage, ils nous permettent de comprendre pourquoi, comment et grâce à qui cette chaine d’entraide et de solidarité a pu se développer au service des malades.



10 chapitres retraçant les temps forts de la vie de l’Association



Les premières pages ramènent aux prémices, à la création, puis aux premiers pas de l’Association née au départ d’une initiative personnelle de sa Présidente fondatrice Laetitia Descoin-Cucchi pour répondre à une problématique spécifique à la Corse.



Chacun peut ainsi appréhender comment INSEME s’est construite et structurée, année après année, pour faire face aux besoins croissants des familles en bâtissant une véritable « Plateforme d’information et de solidarité » au service des Corses. Très vite l’aventure est ainsi devenue collective et très professionnelle. Des Bureaux et dans Antennes locales ont été ouverts, des salariées recrutées, transformant l’Association en un véritable acteur de l’Economie Sociale et Solidaire.



Les lecteurs pourront également en apprendre plus sur les nouvelles formes d’appel aux dons que l’Association a développé de façon innovante avec l’ARRONDI solidaire ou les Collectes de financements participatifs. Toutes ont rencontré de beaux succès populaires et symbolisent à elles seules le slogan de l’Association « Demu pocu, Femu assai ».



Parce que cette aventure est avant tout humaine et qu’elle repose sur l’engagement d’hommes et de femmes qui portent haut les valeurs d’entraide et de solidarité, le livre fait également la part belle aux témoignages. Ceux de l’équipe, du Conseil d’Administration, des salariées et des bénévoles qui sont le socle d’A Squadra Inseme et bien sûr ceux des bénéficiaires qui sont la raison d’être de cette chaine de solidarité. Les partenaires, dont le soutien inconditionnel a été indispensable au développement de l’Association, sont également à l’honneur.



Rédigé à l’issue de l’année 2019, « Deci anni inseme » offre enfin l’opportunité de dresser un premier bilan de l’action de l’association. De l’achat de 3 appartements sur le continent en passant par le combat institutionnel destiné à obtenir une meilleurs prise en charge des malades dans les aéroports et à modifier les règles de l’Assurance Maladie, jusqu’à la corse, rien n’est oublié. Et quelques chiffres impressionnants sont également révélés. Ils permettent de mesurer l’ampleur de la chaine de solidarité mise en place !



Symboliquement, c’est à la Présidente de l’Association qu’a été confié le soin de rédiger le dernier chapitre qu’elle conclut avec ces mots « Le bilan de ces 10 premières années d’engagement acharné nous remplit de bonheur mais il nous engage aussi. Naturellement nous ne pouvons pas en rester là. Il nous faut poursuivre cette action. L’engagement au service des malades nous porte depuis le premier jour et notre volonté demeure intacte. Nous sommes déterminés à poursuivre ce combat, à leurs côtés, aussi longtemps qu’il le faudra pour que les corses ne subissent plus la double peine liée aux déplacements médicaux. »



Le soutien des Editions Albiana



Le livre a été réalisé grâce au soutien bénévole des Editions Albiana.

Alors que sa rédaction était achevée depuis le début de l’année 2020, il n’avait pas pu être imprimé dans les délais initialement prévus du fait de la crise sanitaire et du confinement.





Un cadeau solidaire



Le livre arrive finalement au bon moment juste avant les fêtes de fin d’année, puisqu’il s’agit d’un cadeau solidaire, idéal au pied du sapin.



En cette année 2020 toutes les manifestations caritatives permettant de récolter des fonds ont été annulées. Le prix de vente étant de 25€, acheter ce livre reviendra à verser directement 20€ à l’Association. Les auteurs et l’éditeur ont accepté de travailler gratuitement, seuls les frais d’impressions reviendront à 5 €.



Lancement du livre



Le grand lancement du livre est prévu ce samedi 12 décembre avec une séance de dédicace à la librairie La Marge à Ajaccio, de 10 à 12 heures. Tous les journalistes qui ont coécrit ce livre ont été conviés.

Cet évènement sera organisé en extérieur, dans le respect des gestes barrières.



Il sera possible d’acheter le livre tout simplement en appelant le 04 95 20 22 61 ou en envoyant un mail à manifestations@inseme.org, via un paiement sécurisé à distance ou par chèque puis de le récupérer dans nos locaux de Bastia ou Ajaccio.

Demu Pocu Femu Assai!