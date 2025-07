Soldes : en Corse, une tradition commerciale qui ne fait plus recette

“Les soldes n’ont plus lieu d’être, les commerçants et les clients s’en fichent”, lâche Olivier Louis Simoni, président de la fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia. Alors que les soldes se dérouleront du mercredi 9 juillet au mardi 5 août sur l'île, ce constat, de plus en plus partagé, reflète une réalité : la période des soldes a perdu de son impact. La raison ? Des réductions omniprésentes toute l’année, qui rendent cette période obsolète. “Aujourd’hui, il y a des promotions avant, pendant, et après les soldes, que ce soit le black friday, mais aussi plusieurs périodes de ventes privées dans l’année. Alors quand on arrive dans le mois des soldes, ça n’a plus d’intérêt pour les clients, qui ont déjà profité des réductions. Les commerçants font simplement les soldes parce qu’ils n’ont pas le choix.”





Un constat partagé par certains vendeurs bastiais. “Le mot soldes fait toujours vendre, mais on a perdu l’engouement qu’il y avait avant, surtout les quatre premiers jours où on n’arrêtait pas. Je pense que c’est dû au fait qu’il y ait des promotions toute l’année, les clients n’attendent plus une période définie pour se faire plaisir”, confie Maria, vendeuse dans une boutique de lingerie. Même avis pour Fabienne, vendeuse au sein de la boutique de prêt-à-porter ba&sh. “Il y a moins d’engouement pour les soldes, et on voit une vraie baisse de fréquentation. Les clients ont moins d’argent à dépenser dans les vêtements.”



Si les soldes n’attirent plus autant les clients en Corse, c’est aussi à cause du décalage de deux semaines avec les dates de soldes sur le continent, qui se déroulent du mercredi 25 juin au mardi 22 juillet. Un inconvénient que déplore Olivier Louis Simoni : “Les touristes arrivent du continent en ayant déjà fait les soldes. Quand ils arrivent en Corse, quel intérêt pour eux de les refaire ? Il n’y en a aucun.” L’autre difficulté concerne la période elle-même, surtout l’hiver. “On nous colle des soldes juste après Noël. Les clients n’ont déjà pas beaucoup d’argent le reste de l’année, alors vous imaginez au début de l’année après les fêtes.”