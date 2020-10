Soins sur le continent. Le 0800 007 894 est le nouveau numéro vert dédié aux départs urgents

A partir du 19 octobre l’Association INSEME met en place un numéro vert dédié aux départs en urgence pour une raison médicale. Gratuit depuis un poste fixe, leest accessible 7/7j et de 6h à 22h pour tout départ prévu dans un délai maximum de 48h.Dans une note l'association précise que "les départs urgents concernés ne relèvent pas d’une urgence vitale (ceux-là sont pris en charge via le dispositif d’évacuation sanitaire). Il peut s’agir par exemple de devoir rejoindre, dès le premier vol du matin, un enfant qui a été évacué par avion sanitaire dans la nuit, ou de devoir se rendre très rapidement à un rdv médical fixé en urgence par son médecin sur le continent compte tenu de l’évolution de sa pathologie."Grâce à un système d’astreintes, l’équipe d’INSEME pourra répondre sans délai aux familles concernées pour les accompagner au mieux dans l’organisation logistique de ces déplacements précipités. Il s’agira notamment de pouvoir obtenir des places en urgence pour les malades et leurs accompagnants éventuels. Une procédure spécifique a déjà été mise en place en ce sens avec Air Corsica.