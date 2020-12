Soins palliatifs et fin de vie : "la Corse est très bien dotée en structures et personnel"

Avec 2 unités de soins palliatifs, 36 lits identifiés et 3 équipes mobiles, la Corse dispose de bonnes structures pour l'accompagnement des patients vers leur fin de vie. C'est ce que révèle, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, un organisme rattaché au ministère des Solidarités et de la Santé qui s'est basé sur une analyse quantitative des données de l'assurance-maladie, des hôpitaux et des certificat de décès pour renseigner son atlas.





Selon les données récoltées pour cette étude, l'offre liée à la fin de vie ne fait qu'augmenter en Corse.

L'île a connu depuis 2015, 15% de lits supplémentaires. En ce qui concerne les ressources humaines, elle atteint les objectifs nationaux avec 2,5 emplois temps pleins de médecin, 14 pour les infirmiers et 15 pour les aide-soignants dans les unités de soins palliatifs.

Elle est d'ailleurs l’une des régions de France les mieux dotées car la tendance nationale est plutôt au manque de ressources. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le gouvernement a élaborer un cinquième plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement à la fin de vie, le dernier datant de 2018.



47% de décès à l'hôpital



"Avec le vieillissement de la population, et l'importance des cancers, il est primordial de mettre en place des soins adaptées pour les malades", explique François Cousin, médecin de santé publique. Les équipes de soignants sont là pour prendre en charge leur souffrance, la douleur physique ou psychologique.



Si les structures de soins palliatifs sont si importantes en Corse c'est qu'en 2018, 47% des décès sont survenus dans un établissement hospitalier ou en clinique privée. Trois équipes mobiles de soignants spécialisées dans la fin de vie peuvent également intervenir au domicile du malade, lieu où 26 % des Corses décèdent. Ils sont 7 % à partir dans des maisons de retraite et 19 % à s'éteindre dans d'autres circonstances.



"Ces derniers mois, la Covid-19 a remis un coup de projecteur sur les besoins d’accompagner la fin de vie, cela montre l’importance de réfléchir à une bonne prise en charge des malades", poursuit le médecin.