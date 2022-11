Soins d'urgence pour 3 migrants à Bastia : l'Ocean Viking sera à Toulon dès vendredi matin

Mais avant que lne mette le Cap sur Toulon , leavait répondu favorablement à l'appel de détresse de l'équipage qui demandait l'évacuation, rapide, en milieu hospitalier de trois migrants dont l'état de santé faisait craindre le pire.Laa entendu cet appel et peu de temps après le ministre de le secrétariat général à la mer donnait son feu vert afin que l'on porte secours aux migrants.Rapidement un, avec une équipe médicale à son bord, se rendait au-dessus de l'Ocean Viking, qui naviguait à la limite des eaux territoriales françaises et hélitreuillait les 3 migrants dont l'état de santé faisait craindre le pire, ainsi qu'un accompagnant et les transportait auoù il se posait peu après 12 heures...Les quatre personnes ont été immédiatement prises en charge au service des urgences...Peu après SOS Méditerranée s'exprimait en ces termes:"Un lieu sûr a enfin été attribué pour permettre le débarquement des 230 rescapés encore à bord secourus au cours de six sauvetages entre le 22 et 26 octobre. Trois personnes dans un état de santé critique et un proche ont du être évacuées ce matin pour recevoir des soins d’urgence à l’hôpital de Bastia.Les rescapés sont enfin autorisés à débarquer à Toulon, dans le Sud de la France. L’Ocean Viking est en route. Au vu des prévisions météo instables qui s’annoncent, notre navire prévoit d’arriver au port vendredi en fin de matinée. C’est avec un mélange de soulagement et de colère que nous accueillons cette nouvelle" écrit