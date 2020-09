Social : le mouvement de grève se poursuit à l’ADMR

« Le mouvement se poursuit » souligne Sandrine Mazeau, déléguée CGT ADMR Haute-Corse.

«Hier soir STC et CGT ont déposé une motion au CESEC pour l'attribution d'une prime COVID à hauteur de 1 500€ et en s'appuyant sur les mêmes critères définis par l'Etat. Une égalité de versement et de traitement de cette prime. Cette motion a été validée à l'unanimité par le CESEC qui l’a transmis à l’Exécutif. Ce soir nous serons reçus sur deux groupes. L’un par le président de l’assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni et l’autre par Bianca Fazzi, conseillère exécutive en charge de la santé ».





Par ailleurs, Patrice Bossart, secrétaire Général de l’Ud CGT de Corse-du-Sud confirme que les présidents de groupes de l'assemblée de Corse ont été sollicités afin qu'ils puissent apporter des amendements au projet de rapport.

Plusieurs rendez-vous ont, d’ores et déjà été pris, pour jeudi.

En attendant les salariés occupent toujours les locaux de Baléone.