Sisco : Philippe Moncho dédicace son nouvel ouvrage

Compositeur de « Isadora » en 2014 et de disques pour enfants, « Piccule Piccule Storie », Prix Musanostra de la ville de Bastia en 2018, et de « Les Contes du Loup » en 2019, Philippe Moncho est également écrivain.



Après « Pelo et Lua » en 2018, « Le Jardin des Anges » en 2021 et « Respirer la nuit » en 2022, il nous présente son 4ème ouvrage : « Un papillon sur l’Alhambra – et autres nouvelles» aux éditions La Trace. Un recueil de 7 nouvelles. « A la différence des livres précédents, j’ai eu envie de raconter et non d’écrire, des histoires différentes, courtes, brèves, avec peut-être un thème commun : le vieillissement» nous explique l’auteur. « Des contes parfois à la frontière du fantastique, dans lesquels chaque individu voit le monde par sa propre focale, donc qui donne son propre point de vue sur la réalité. Des personnages et des lieux très différents à chaque nouvelle. L’idée était de transmettre des sujets profonds mais de manière légère avec des points communs comme le côté éphémère de l’existence ».

Et si nous détaillions ces nouvelles avec l’auteur…





Le café Philémon

« C’est un conte diluvien. L’histoire du Café Philémon que les eaux de pluie submergent lentement, tandis que les clients aux identités inventées, grimpent les étages pour éviter le flux montant. Un café où on se dévêtit de son identité ».



Chez Sélim

« Cette nouvelle m’a été inspirée par Le Royaume de Malika, le documentaire d’un réalisateur algérien, Hassen Ferhani, sur un café qui a existé, un cube de béton en plein désert. Inspirée très librement de ce film, c’est l’intrigue d’un car accidenté en plein désert, dont les vents de sable semblent avoir fait disparaitre le chauffeur et sa responsabilité. »



La vague des dominos

« Elle conte la vague de catastrophes qui arrive à un personnage. Il subit toutes sortes de péripéties. C’est traité de façon humoristique, burlesque ».



Mi-bémol

« L’histoire d’un personnage, pensionnaire d’une maison de repos, en thérapie, à qui viennent de folles idées. Si le début est tout en tendresse, le final est bluffant, totalement inattendu ».



Évasion d’un Percheron

« On est là dans une nouvelle très particulière, très poétique. Un auteur se prend pour un cheval de trait, un cheval qui n’a qu’une envie : se déharnacher, s’évader. L’histoire d’un humain dont les réflexions sont celles d’un cheval. On y retrouve en filigrane, la tristesse touchante d’êtres incompris ».



Le dernier train

« C’est un conte fantastique. Mes personnages sont dans le compartiment d’un train. Un compartiment qui s’apparente à la dernière heure de leur existence. Ils découvrent des trains qui s’en vont le soir et d’autres qui arrivent le matin. Une vision fantastique de la vie. L’ après mort, lorsqu’on revient sous une autre forme ».



Le papillon sur l’Alhambra

« C’est l’histoire d’un peintre bastiais, assis au Café des Palmiers sur la place et qui entend cette bribe de phrase d’un consommateur : le papillon sur l’Alhambra. Des mots, une révélation qui va avoir des influences sur sa peinture. Il ira jusqu’à rencontrer la personne qui avait formulé cette phrase. La fin est gaguesque… ».