Sisco, Bastia, Ajaccio : l'orchestre national philharmonique d'Ukraine invité en Corse

L'orchestre national philharmonique d'Ukraine se produira-t-il à Sisco, Bastia et Ajaccio ?

Le projet est dans l'air.

Mais il est, déjà, bien avancé.

"C'est un ensemble que je connais et que j'ai dirigé à plusieurs reprises. Plusieurs de ses musiciens sont déjà venus en Corse. " explique Robert Girolami dans les locaux de la mairie de Sisco où il présente son projet.

"J'ai pris contact avec l'ensemble pour l'inviter. L'idée a été favorablement accueillie. Restent les formalités. Dans le contexte que nous connaissons, cela n'est pas évident. Il faudra notamment apporter la preuve qu'il ne s'agit pas d'une immigration déguisée... " .





Robert Girolami, conforté par Ange-Pierre Vivoni, n'attend plus désormais que la réponse du ministère de l'Intérieur, que tout le monde espère favorable, car, sur place tout est ,déjà, calé.

"Le financement du projet est assuré. L'hébergement et le transport de l'orchestre seront pris en charge. Il se produira pour commencer à Sisco, mais Ajaccio et Bastia seront aussi au programme."

Une belle façon pour Sisco et la Corse d'apporter son soutien à l'Ukraine.





La venue des musiciens ukrainiens pourrait aussi servir de base à un second projet cher à Robert Girolami : la création d'une académie supérieure de formation aux arts lyriques.

"Cela pourrait se faire à la faveur de master classes, avec cela va sans dire des intervenants de haut niveau et à raison de 4 sessions par an par exemple."

Une formation, qui pour les jeunes Corses se destinant à ces arts, pourrait être validée par Robert Girolami habilité à valider les diplômes qu'il délivrerait.



Ainsi si la venue de l'orchestre national philharmonique d'Ukraine se concrétisait une première session de cette formation pourrait débuter à Sisco où Ange-Pierre Vivoni et la municipalité ont déjà voté les crédits pour sa réalisation.