« Si on lisait... à voix haute ! » : Jean-Jacques Cordoliani du Lycée Pascal Paoli de Corte parmi les 12 finalistes

La liste des 12 finalistes vient d'être publiée. Il s'agit des douze meilleurs lecteurs et lectrices sélectionnés parmi les 140 000 collégiens et lycéens de toute la France qui se sont inscrits au début de l'année scolaire avec leur classe.Dans un premier temps chaque classe a élu son représentant. 3 600 candidats ont ainsi été désignés. Ils ont choisi un texte et ont envoyé une vidéo de leur lecture. Les 100 meilleurs ont été sélectionnés par le jury et après un travail avec leurs professeurs et leurs classes, ils ont envoyé une seconde vidéo.Cette deuxième lecture a permis au jury de déterminer les 12 meilleurs (6 collégiens et 6 lycéens de toute la France), qui participeront à une grande finale diffusée sur France 5 et présentée par François Busnel.Jean-Jacques Cordoliani, élève de seconde du Lycée Pascal Paoli de Corte fait partie des 12 finalistesLes organisateurs ont tenu à féliciter tous les concurrents qui malgré la crise sanitaire ont conservé toute leur détermination et ont envoyé leurs vidéos. Ils ont remercié, aussi, chaleureusement les professeurs qui dans ces circonstances exceptionnelles les ont accompagnés et se sont investis pour que le niveau de leurs candidats soit le meilleur possible.Jean-Jacques Cordoliani, élève de Seconde au Lycée Pascal Paoli de Corte , propose une lecture d'un extrait des Derniers jours d'un condamné de Victor Hugo