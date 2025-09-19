« Si ça rit pas, c’est une souffrance » : la masterclass de Nakache et Toledano au Portivechju Film Festival

Le tournage



Olivier Nakache : « Tout est très cadré, hiérarchisé. Avec les équipes, ça fonctionne d’une seule voix. On aime le travail d’équipe, on n’est pas des solitaires. Pour nous le cinéma, c’est du collectif. Un dialogue peut sonner très bien à l’écriture, mais pas forcément quand les acteurs vont le jouer. »



Eric Toledano : « Il faut beaucoup de talents associés pour réussir un film, et le choix des techniciens est prépondérant. »



L’écriture



Eric Toledano : « Au départ, il ne se passe rien car la scène est un pur produit de notre cerveau. Notre méthode, c’est d’abord de faire ce qu’on a écrit. Puis les dernières idées de l’écriture arrivent et il y a comme une envie de part et d’autre. Chacun a ses idées et on va arbitrer ça au montage. Le scénario, c’est comme un puzzle : au moment du tournage, on va casser le puzzle en petites saynètes. On va être ultra focus sur les deux minutes qu’on aura sélectionnées pour la journée. Et c’est ensuite que l’on verra si cette séquence entre dans le grand puzzle. »



Le montage



Eric Toledano : « Un jour, on a rencontré un neurologue, dont un des enfants passait un casting. Et il nous a dit : le cerveau, c’est une salle de montage. Avec les diapositifs qu’on a dans le cerveau, on fait toute la journée nous-même du montage. On prend des éléments, on les colle et on leur donne un sens. Et selon l’ordre que vous mettez, ça donne un sens différent. Il y a beaucoup de créativité au montage. Ce qui est sûr, c’est que s’il y a quelque chose qui ne va pas dans le scénario, ça ne sera jamais résolu au montage. Une voiture ne finira pas par rouler s’il y a un souci dans le moteur. »



Olivier Nakache : « Au montage, on essaie de voir si la réalité du scénario s’est bien transformée à l’écran. On est impitoyable : s’il y a quelque chose qui ne marche pas, on coupe. Le rythme du film, c’est crucial. »



Leur rapport au rire



Olivier Nakache : « Très régulièrement avant la sortie d’un film, on fait des projections à l’aveugle, et on voit déjà si ça rigole. On fait des comédies, donc il ne faut pas qu’on entende deux rires dans une salle. Et on est attentifs aux incompréhensions. Si ça revient régulièrement dans les réactions des gens, c’est qu’il y a un souci. Et il faudra le régler au montage. Au final, on va monopoliser 1h50 de la vie des gens. Si c’est une comédie, ils doivent rire. C’est une responsabilité. Les gens payent leur ticket. »



Eric Toledano : « Le rire, c’est très subjectif. Mais nous, on n’aime pas les vannes qui tombent par terre. Si ça rit pas, c’est une souffrance, une petite sueur dans le dos pas très agréable. Le rire collectif, c’est un peu le verdict. Parfois, il nous est arrivé de tout changer. Par exemple, le personnage d’Alban Ivanov dans Le Sens de la Fête. On lui avait mis plein de situations, mais on a pensé que c’était trop et on en a enlevées beaucoup. Mais après une projection test, on s’est rendu compte que tout le monde riait quand il apparaissait. Alors on a remis plein de situations avec Alban Ivanov ! »



