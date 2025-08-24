Settembrinu et "Cartoons in Tavagna" pour renforcer le lien entre le public et la culture

Chaque soir, à partir de 21 heures, la scène accueillera des artistes venus de Corse, de France et d’ailleurs, parmi lesquels Christina Rosmini, Carmen Maria Vega, I Messageri, Oai Reggae Party, Caristhò, Ladavina, Tree in your pocket, The Mountain Men, French Kiss ou encore Goldmen.
Au-delà des concerts, l’événement propose expositions, rencontres et activités artistiques qui renforcent le lien entre le public et la culture locale. On y retrouve également Cartoons in Tavagna, festival international du dessin de presse et d’humour, qui contribue à l’ouverture et à la diversité de la programmation (voir ci-dessous).
L’esprit du Settembrinu reste fidèle à ses ambitions : célébrer la richesse des chants du monde, conjuguer traditions et créations contemporaines, et créer un équilibre entre vie culturelle et dynamique économique du territoire.
Soutenu par les institutions, les acteurs économiques et les professionnels du spectacle vivant, le festival continue d’offrir une programmation éclectique dans une atmosphère conviviale et authentique. Plus qu’une série de concerts, il constitue un temps fort de la fin d’été corse, où musique, art et patrimoine se rejoignent pour célébrer l’identité et l’ouverture de la Tavagna.
Au-delà des concerts, l’événement propose expositions, rencontres et activités artistiques qui renforcent le lien entre le public et la culture locale. On y retrouve également Cartoons in Tavagna, festival international du dessin de presse et d’humour, qui contribue à l’ouverture et à la diversité de la programmation (voir ci-dessous).
L’esprit du Settembrinu reste fidèle à ses ambitions : célébrer la richesse des chants du monde, conjuguer traditions et créations contemporaines, et créer un équilibre entre vie culturelle et dynamique économique du territoire.
Soutenu par les institutions, les acteurs économiques et les professionnels du spectacle vivant, le festival continue d’offrir une programmation éclectique dans une atmosphère conviviale et authentique. Plus qu’une série de concerts, il constitue un temps fort de la fin d’été corse, où musique, art et patrimoine se rejoignent pour célébrer l’identité et l’ouverture de la Tavagna.
"Cartoons in Tavagna"
Original et atypique, le Festival du Dessin de Presse d’Humour de Tavagna se mêle harmonieusement, depuis plus de 20 ans à la dimension musicale du '' SETTEMBRINU '' en nous faisant découvrir de vrais artistes. ''Cartoons in Tavagna 2025'', pour cette édition, réunira une équipe d’une dizaine de dessinateurs d’horizons toujours aussi divers. Une exposition itinérante de leurs travaux les suit dans les divers villages et hameaux où les concerts musicaux sont donnés.pour « croquer la vie, la musique et sa diversité ! ». Humour et musiques, bœufs et caricatures se mêlent dans ces fins de soirées de fin de vacances de fin de saison et prolongent la fête Musiciens et festivaliers se font croquer ou dédicacer une affiche ou un bouquin.
Le vendredi, sur un thème choisi par un jury vigilant, les dessinateurs présents se mesurent dans un concours amical à l’issue duquel est désigné celui qui aura l’honneur de faire l’affiche du prochain festival . Lauréate en 2024, c'est Marilena Nardi qui nous présente son oeuvre cette année.
Le vendredi, sur un thème choisi par un jury vigilant, les dessinateurs présents se mesurent dans un concours amical à l’issue duquel est désigné celui qui aura l’honneur de faire l’affiche du prochain festival . Lauréate en 2024, c'est Marilena Nardi qui nous présente son oeuvre cette année.
Au programme
Mardi 26 août - Peru Casevechje
Christina Rosmini (France) + Carmen Maria Vega (France)
Mercredi 27 août - San Ghjuvanni di Moriani
I Messageri (Corsica) + Oai Raggae Party (Aioli Fusion)
Jeudi 28 août - Tagliu Isulaccia
Caristhò (Calabre) + Ladavina (France, Arménie)
Vendredi 29 août - Sant'Andrea di Cotone
Tree in your pocket (Blues) + The Mountain Men (Blues)
Samedi 30 août - Talasani
French Kiss (France) + Goldmen (France)
+ Cartoons in Tavagna
Christina Rosmini (France) + Carmen Maria Vega (France)
Mercredi 27 août - San Ghjuvanni di Moriani
I Messageri (Corsica) + Oai Raggae Party (Aioli Fusion)
Jeudi 28 août - Tagliu Isulaccia
Caristhò (Calabre) + Ladavina (France, Arménie)
Vendredi 29 août - Sant'Andrea di Cotone
Tree in your pocket (Blues) + The Mountain Men (Blues)
Samedi 30 août - Talasani
French Kiss (France) + Goldmen (France)
+ Cartoons in Tavagna