Services publics : Paul-André Colombani s’élève contre la suppression des trésoreries dans le rural

La réponse du gouvernement : Pas de recul des services publics !

En réponse, Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, rappelle l’objectif de la réforme - moderniser les réseaux et rééquilibrer les services de l’Etat sur les territoires pour les rapprocher des usagers – et les discussions qui viennent de s’engager sur les territoires. « Les objectifs de ce nouveau réseau de proximité visent à renforcer le service offert aux usagers et à mieux répondre aux besoins de proximité d’accompagnement des particuliers. L’objectif national est que le nombre d’accueil des services de proximité soit augmenté de 30%. La concertation est engagée depuis peu par les directions des finances publiques (DGFIP) de Corse du Sud et de Haute-Corse et se déclinent dans le cadre de réunions bilatérales avec les présidents des Comcoms et des élus. Des points de présentation du nouveau réseau de proximité et d’échanges doit permettre aux élus, aux agences et aux usagers d’exprimer leurs attentes sur l’implantation de ces nouveaux services de proximité ». Elle explique la mission des Maisons France Service : « la délivrance d’informations de premier niveau, la prise de contact avec un agent spécialisé au sein des réseaux partenaires, la mise à disposition d’outils numériques et informatiques et d’aide à leurs utilisations, et une aide à la compréhension et à la réalisation des démarches administratives. Des questions fiscales plus pointues, plus spécifiques continueront à être traités par les agents de la DGFIP, que ce soit en présentiel ou dans le cadre d’entretiens à distance avec les usagers. (…). En un mot, il s’agit bien d’élargir la qualité des services offerts aux usagers et d’en améliorer l’accessibilité sans faire de concession sur la qualité ». Elle estime que « dans ces conditions », on ne peut pas « parler de recul des services publics ». Elle affirme que, pour la Corse « un accueil de services de proximité est prévu dans 37 communes, soit 18 communes de plus qu’actuellement. Il reste encore possible de faire évoluer ces projets et les élus sont invités à s’inscrire dans cette démarche positive des services de proximité ».



Le cas de Sainte-Marie Siché

Le député Paul-André Colombani insiste sur le cas de la commune de Sainte-Marie Siché « où l’équipe municipale est fortement mobilisée ». Il retrace le contexte : « Sainte-Marie Siché est à 25 kms corses d’Ajaccio. Quand on n’a pas de voiture, il faut, pour un couple, quasiment 40 € pour se rendre à Ajaccio. On a supprimé la gendarmerie. On a installé une Maison des services publics qui n’est pas fonctionnelle. Par manque de confidentialité, les habitants du village ne s’y rendent pas. En fermant la trésorerie, c’est un nouveau coup de poignard dans le dos ! ». Et dénonce : « Vous parlez de concertation, mais la concertation débute alors que les baux des perceptions sont déjà résiliés. Je ne vois pas où est la concertation quand on est mis devant le fait accompli ! Le temps de cette fermeture n’est pas adapté du tout ! ». Il rappelle que le président de la République, lors de sa visite en Corse en septembre, avait promis « un règlement au cas par cas des situations économiques. Sans ces services de proximité, on va avoir du mal à faire face ».