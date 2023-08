Serra-di-Scopamène : Le Moulin de la Chjaspula, écrin artistique des week-ends estivaux

Le double moulin de la Chjaspula, témoin d'un passé florissant, était auparavant un élément crucial de l'économie régionale. Il était réputé pour produire de l'huile d'olive et de la farine de châtaignes. Doté d'une imposante roue à aube verticale qui captait l'eau par l'intermédiaire d'un canal d'amenée soutenu par des piliers en granit, ce bâtiment historique s'étend sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée abritait les presses utilisées pour extraire l'huile d'olive vierge en écrasant les olives. La salle des engrenages se trouvait au niveau intermédiaire, tandis que le niveau supérieur abritait le mécanisme permettant la mouture des châtaignes et des grains. C'est justement dans cette salle emblématique que les tableaux et les photos des artistes se déploient, transformant le lieu en galerie d'art éphémère, du 14 juillet au 25 août.L'été artistique a débuté avec Alex Mondoloni, qui a capturé la majesté des renards à travers son objectif. Hélène Maupetit-Susini, artiste talentueuse de la région, a ensuite orné les murs de l'exposition de ses aquarelles vibrantes. Nita Bertaudière, originaire de l'Uruguay mais ancrée dans la scène artistique ajaccienne, a clôturé le mois de juillet en apportant une dimension figurative et lumineuse à l'exposition.Au début du mois d'août, c'était au tour de Catali et Ferracci de partager l'espace avec leurs peintures et sculptures uniques. Jusqu'au dimanche 13 août, les visiteurs pourront admirer les œuvres de Paul Mariani et Maurice Martinez, deux peintres de la région ajaccienne, qui rendent hommage à l'île et à la Méditerranée à travers leur art. Et pour conclure la saison 2023 en beauté, Philippe Pierangeli et Antoine Orsini présenteront leurs magnifiques photographies ainsi qu'un livre, du 23 au 25 août.Chaque exposition est célébrée par un vernissage au moulin, offrant aux visiteurs et aux artistes l'opportunité d'échanger et de partager leur passion artistique dans ce cadre historique. L'entrée est libre pour tous, permettant ainsi à un large public de découvrir et d'apprécier la diversité créative de la région.

