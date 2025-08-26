Serge Martinelli : un hommage vibrant en Balagne trente et un ans après le drame

Ce jour-là, un incendie, attisé par un vent de sud-ouest violent, menaçait de franchir la départementale 113 entre Feliceto et Muro. Plusieurs unités de CCFF, dont celle de Nessa, s’étaient portées au-devant du feu. Vers 18 h 30, alors qu’un avion Tracker de la sécurité civile procédait à un largage de retardant, Serge Martinelli, 23 ans, fut surpris par le largage. Pris de dos, il ne vit pas le danger arriver. Le choc fut fatal.





« Un jeune homme debout face à l’adversité »

Le rappel des faits a été confié par le lieutenant-colonel Thierry Nutti au responsable de la réserve communale de sécurité civile d’Oletta-Poghju d’Oletta, Jean Canu. Celui-ci a souligné l’engagement de Serge Martinelli : « Engagé très jeune dans la défense de sa terre, viscéralement attaché à ses racines corses, Serge incarnait le courage, la solidarité et la fidélité à la terre. Son sourire lumineux et contagieux avait marqué tous ceux qui l’entouraient. La Corse ne doit pas oublier son sacrifice, car il symbolise la force et le caractère d’une jeunesse qui a choisi de rester debout face à l’adversité. »Une minute de silence a ensuite été observée, suivie d’un dépôt de gerbes fleuries devant la stèle, en hommage au jeune bénévole. Puis Roger Maupertuis et Michele Frassati ont entonné un chant religieux en son honneur.





Une cérémonie empreinte d’émotion

La commémoration s’est tenue en présence de nombreuses personnalités : Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi ; le colonel Christophe Devaux, directeur adjoint du SIS 2B ; le lieutenant-colonel Thierry Nutti, Mélissa Savalli-Sarrola, collaboratrice du sénateur Paulu-Santu Parigi. ; ainsi que les maires de Muro et Feliceto. Étaient également présents des détachements de sapeurs-pompiers, du RIISC 7 de Brignoles et des réserves communales de Corbara, Lumio, Muro, Nessa et Oletta-Poggio d’Oletta. Dans son allocution, le sous-préfet a salué « l’engagement citoyen et le professionnalisme des soldats du feu », rappelant combien leur courage reste déterminant. L’émotion fut particulièrement vive lorsque Isabelle Martinelli, sœur du défunt, remercia l’assemblée avant de conclure par une citation de Victor Hugo : « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »





L’émotion du poète Michele Frassati

Le poète Michele Frassati, proche de la famille, livra ensuite un hommage poignant, évoquant « l’émotion, le chagrin et la colère face à ce drame qui a emporté un jeune balanin épris de sa terre jusqu’au sacrifice de sa prometteuse existence ». Son texte « A Sergiu », mis en musique par le groupe A Filetta, a alors résonné dans les mémoires, comme un témoignage fort et intemporel.

À l’issue, une messe anniversaire était, comme tous les ans, célébrée en l’église paroissiale de Nessa.