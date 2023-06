"Seranu puesiole ? La traversée" : le nouveau recueil de poésie de Patrizia Gattaceca illumine l'été

- Patrizia, pouvez-vous nous présenter ce recueil ?

- Ce recueil est en réalité une compilation des chansons que j'ai interprétées. Il rassemble cinq albums* et propose une sélection de textes à lire accompagnés de leurs traductions. Certaines de ces chansons ont été diffusées à la radio, mais elles n'ont pas été lues.



- Traduire un poème sans le dénaturer n'est pas une tâche facile...

- En effet, s'auto-traduire n'a pas été simple. Traduire, c'est passer d'un monde à un autre, d'un univers à un autre. Les mots prennent une tonalité différente. Il s'agit véritablement d'un travail sur les mots, les phrases, les vers et le rythme, en essayant de rester cohérent.



- Des poèmes mais aussi des témoignages ?

- Effectivement, parfois les poèmes sont accompagnés de commentaires de ma part, mais également de personnes qui ont chroniqué mes albums, comme Jacques Thiers, Mathieu Graziani, Françoise Graziani ou Henri Padovani.



- Quel est le message que vous souhaitez transmettre ?

- Je raconte mon parcours, comment j'ai traversé ces années, comment les poèmes m'ont traversée. J'explique mon cheminement à travers les mots et les poèmes.



- Les poèmes et les chansons sont-ils étroitement liés ?

- Le poème a toujours été chanté, mais les chansons et les poèmes sont souvent dissociés. En Corse, en revanche, chants et poésies sont étroitement liés, c'est dans notre tradition. N'a-t-on pas toujours appelé les improvisateurs de Chjami è rispondi "Pueti" ? Dans les années 70, il y a eu une interaction entre les poètes et les chanteurs, et les poèmes ont été mis en valeur. Les poètes de cette époque ont été promus par la chanson. Ayant été bercée très tôt par la musique et les mots, j'ai toujours navigué entre le chant, la poésie et l'écriture orale. Pour moi, la poésie et la musique sont indissociables. J'essaie de maintenir le lien entre poésie et chant, entre l'oral et l'écrit.



- Le titre : "seranu puesiole ? La traversée" ?

- "Seranu puesiole" est une questionnement. "La traversée" représente mon parcours, mais aussi celui des auteurs, des auditeurs, le parcours de tout un chacun.

*Passagera – Terra nostra – Carmini – Epupea – A Cerca.