« Sempri viva ! » : a Fiera di a Castagna revient pour une 43ème édition

Après l’incendie qui a détruit la quasi-totalité du matériel du Foyer rural U Castagnu, organisateur de la manifestation, au printemps dernier, a Fiera di a Castagna revient plus forte que jamais pour sa 43e édition. Du 5 au 7 décembre, sur le champ de foire de Bocognano, trois jours seront comme chaque année consacrés à la châtaigne, aux savoir-faire insulaires et aux femmes et hommes qui continuent, envers et contre tout, de faire vivre la ruralité corse.
Depuis 1982, la manifestation s’est imposée comme l’un des rendez-vous incontournables de l’automne. Et ce qui, à l’origine, relevait d’une volonté presque militante de redonner un nouveau souffle à la châtaigne, de rappeler la valeur des traditions rurales, et recréer du lien au cœur de la vallée de la Gravona est devenu l’une des plus importantes foires de Corse. Chaque année, environ 15 000 visiteurs et plus de 150 exposants participent à ce rendez-vous sous un chapiteau de 3000 m2.
Cette 43e édition rassemblera ainsi une vingtaine de producteurs de châtaignes et de très nombreux artisans insulaires qui proposeront aux visiteurs de découvrir un large éventail de produits allant des huiles essentielles et cosmétiques, aux bijoux, biscuits traditionnels, chocolats et confiseries, en passant par les fromages fermiers, l’huile d’olive, les vins, bières, liqueurs, les miels ou encore les productions issues du maraîchage et des exploitations fruitières. L’édition 2025 sera aussi marquée par le retour de producteurs basques, qui présenteront leur foie gras, piment d’Espelette et autres fromages fermiers.
« Depuis sa création, l’objectif de la manifestation est de promouvoir l’agriculture et la culture insulaires en proposant au public cette formidable vitrine, conçue sur une charte stricte de qualité des produits. La filière castanéicole de Corse s’est structurée à partir de cette manifestation dans les années 80. A l’époque, la châtaigne n’était plus utilisée dans la cuisine insulaire. Grâce à la foire, elle a retrouvé ses lettres de noblesse et a connu un engouement nouveau de la part de la population de l’île », rappelle le Foyer rural U Castagnu en soulignant que « cet engouement et le travail réalisé par les acteurs de la castanéiculture insulaires ont permis l’obtention d’une AOC farina castagnina corsa – farine de châtaigne corse en 2006 puis une AOP en 2010 ». Dans le même temps, les organisateurs déplorent que « si l’on fait la somme des problématiques qui perturbent le monde agricole et artisanal insulaire à l’heure actuelle, le bilan ne peut être que négatif ». « Si l’on y ajoute les méfaits qui touchent les agriculteurs et artisans, leurs personnes parfois et leurs exploitations souvent, il y aurait de quoi désespérer et baisser les bras. Mais par-delà ces vicissitudes, y compris l’acte malveillant qui a touché notre Foyer Rural et détruit 40 ans d’investissements, toutes et tous nous relevons la tête et voulons faire la démonstration que malgré tout un avenir est possible, et qu’il se manifestera cette année encore sous le chapiteau d’a Fiera di a Castagna di Bucugnanu de 2025 », martèlent-ils.
Une ligne directrice qui accompagne la foire depuis sa création. « Nous avons pris le parti de faire la démonstration que des possibilités viables existent dans la ruralité et qu’elles peuvent être, et surtout doivent être les ferments d’un développement harmonieux et réfléchi », affirme le Foyer rural en mettant en avant l’importance du nouvel élan indispensable pour l’ensemble des producteurs. « Nous avons intitulé à dessein notre Fiera di a Castagna 2025 “SEMPRI VIVA !”. Nous sommes vivants, notre foire est vivante et veut porter encore longtemps les espoirs et les ambitions d’une filière castanéicole régénérée. Mais nous voulons aussi proclamer que notre culture est vivante, et que notre langue veut l’être aussi ».
Cette ambition passe notamment par l’accueil de plus en plus prégnant chaque année de nouvelles générations de producteurs et d’artisans, présentées comme essentielles à la pérennité d’un tissu rural en pleine mutation, tout comme par la collaboration avec la pépinière territoriale de Castellucciu et la commune de Bocognano, qui a permis la création d’une pépinière d’altitude alimentée en greffons locaux. « Nous élevons de jeunes châtaigniers sains destinés à la vente lors de la foire, et ce depuis quelques années maintenant. Cette vente qui porte tous les espoirs d’une filière se déroulera le dimanche 7 décembre au sein de notre chapiteau », annoncent-ils. « Nous faisons ainsi la démonstration que le champ des possibles peut s’élargir, à qui veut bien en prendre conscience et s’impliquer durablement dans le développement vers la modernité, sans faire abstraction des richesses patrimoniales et des pratiques traditionnelles dont nous voulons être les dignes héritiers ».
Montrer aux jeunes générations "qu'un avenir est possible dans notre île"
Dans le même esprit, la Ghjurnata di a Tramandera, organisée depuis 2017 et destinée aux scolaires, sera reconduite le vendredi 5 décembre 2025, en partenariat avec le rectorat de l’Académie de Corse. « Différents ateliers sont offerts à la découverte des élèves tout au long de la journée, avec comme liant indispensable le bilinguisme en situation, car il n’est pas concevable que notre langue ne soit pas étroitement associée à ces moments de connaissance profonde de nos savoir-faire et savoir-être », détaille le Foyer rural.
Près de 600 élèves venus de toute l’île sont attendus pour cette journée de découverte organisée en partenariat avec de nombreux acteurs du monde agricole, culturel et artisanal. Les enfants pourront parcourir une série d’ateliers animés par le Parc naturel régional de Corse, U Mondu di u Porcu de Cuzzà, l’écomusée U Palazzu di Bucugnanu, le syndicat AOP Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa, I Farri di Mariu, l’ILOCC, l’Associu Fiuramossa, les couteliers du sindicatu di i cultellaghji corsi, le syndicat AOC Oliu di Corsica, le syndicat AOP Meli di Corsica ou encore Hélène Bonardi et Céline Vincent pour l’Ateddi Conti Filati. Différentes activités de découvertes seront proposées aux élèves tout au long de la journée par le biais d’un livret de jeux. Ils pourront également profiter des explications interactives sur la fabrication du fromage et du brocciu réalisées par les éleveurs affiliés à l’ILOCC, ainsi que de démonstrations de réalisations d’étuis et d’objets en cuir, tandis qu’une pulenta traditionnelle sera préparée devant eux par les bénévoles du Foyer Rural leur sera offerte à la dégustation.
« À travers ces initiatives, nous voulons insister sur "A Tramandera" aux plus jeunes, en leur faisant découvrir ce que bien trop souvent les adultes ont oublié de ce monde passé mais toujours vivace, et qui palpite encore», souligne le Foyer rural qui souhaite ainsi démontrer aux enfants « qu’un avenir est possible dans notre île en prenant en compte, non seulement le régénérescence des savoir-faire et savoir-être, mais en appréhendant la notion de savoir-devenir les acteurs conscients et avertis du monde de demain ».
Pour le Foyer rural, cette démarche répond à l’objectif initial qui consistait à redonner force et vigueur à une ruralité en difficulté. « Par-delà les décennies passées depuis sa création, le leitmotiv du Foyer Rural de Bocognano "U Castagnu" a toujours été de redynamiser une ruralité en délitement, de lutter contre la perte quasi irrémédiable des savoir-faire ancestraux, et de rendre force et vigueur aux savoir-être de notre société », pose encore le Foyer Rural avant de conclure : « Transmettre et créer, tel est le pivot central de notre projet : permettre aux générations futures et à un public de moins en moins familiarisé avec les productions traditionnelles et leurs goûts si caractéristiques, de se réapproprier des savoir-faire, mais aussi appréhender des savoir-être ».
Le programme de l’édition 2025
Vendredi 5 décembre 2025 :
A partir de 9h00 : Ghjurnata di a Tramandera : Animations dédiées aux scolaires, sur deux sites :
- Champ de foire : plusieurs ateliers
- Palazzu di Bucugnà : visite du Musée, atelier de doublage en langue corse avec l’associu Fiura Mossa
Atelier contes avec H.Bonardi et C.Vincent
Pour tous : visite libre du champ de foire avec disponibles à l’accueil : livret de jeux, parcours découverte, enquêtes.
A partir de 10h : Ouverture au public
A partir de 10h30 : Syndicat AOP Farine de châtaigne Corse : Découverte de la farine de châtaigne corse sous AOP, ses qualités, ses caractéristiques, , dégustation de nicci et d’arrustite
18h00 : Apéritif d’inauguration
Samedi 6 décembre 2025 :
9h00 : Ouverture au public.
A partir de 10h00 : Activités bilingues pour enfants : livret de jeu, enquêtes, parcours découverte du champ de foire à retirer à l’accueil.
11h00 : Ouverture du bar à vin.
A partir de 11h00 et 19h00 : Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenta et sauté de veau cuisinés par les élèves du LEP Finosello
21h00 : Concert Vitalba
Dimanche 7 décembre 2025
9h00 : Ouverture au public
9h00 : Vente de plants de châtaignier de 2 ans, cultivés à Bocognano, en partenariat avec la Pépinière Régionale de Castellucio – extérieur du chapiteau
A partir de 10h00 : Activités bilingues pour enfants : livret de jeu, enquêtes, parcours découverte du champ de foire à retirer à l’accueil.
11h00 : Ouverture du bar à vin.
A partir de 11h00 : Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenta et sauté de veau cuisinés par les élèves du LEP Finosello
15h30 : Concert Scola di Cantu Natale Luciani
17h00 : Annonce des lauréats du Concours Régional de Farine de Châtaigne Corse, stand du Syndicat AOP Farina Castagnina Corsa, centre du chapiteau
18h00 : Tirage de la tombola
20h00 : Clôture de la foire
EN PERMANENCE :
- Présentation et vente des productions agro-alimentaires, artisanales et culturelles de Corse (150 exposants),
- Stand des producteurs Basques : Foie gras, piment d’Espelette et fromage fermier
- Bar à vin avec l’AOC Ajaccio
- Bar à huitres avec l’Etang de Diana
- Dédicaces d’ouvrages, de disques
Visites du Mulinu di l’Orsu : réservées aux scolaires le vendredi, sur inscription samedi et dimanche
