« Sempri viva ! » : a Fiera di a Castagna revient pour une 43ème édition

Vendredi 5 décembre 2025 :



A partir de 9h00 : Ghjurnata di a Tramandera : Animations dédiées aux scolaires, sur deux sites :

- Champ de foire : plusieurs ateliers

- Palazzu di Bucugnà : visite du Musée, atelier de doublage en langue corse avec l’associu Fiura Mossa

Atelier contes avec H.Bonardi et C.Vincent



Pour tous : visite libre du champ de foire avec disponibles à l’accueil : livret de jeux, parcours découverte, enquêtes.



A partir de 10h : Ouverture au public



A partir de 10h30 : Syndicat AOP Farine de châtaigne Corse : Découverte de la farine de châtaigne corse sous AOP, ses qualités, ses caractéristiques, , dégustation de nicci et d’arrustite



18h00 : Apéritif d’inauguration



Samedi 6 décembre 2025 :



9h00 : Ouverture au public.



A partir de 10h00 : Activités bilingues pour enfants : livret de jeu, enquêtes, parcours découverte du champ de foire à retirer à l’accueil.



11h00 : Ouverture du bar à vin.



A partir de 11h00 et 19h00 : Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenta et sauté de veau cuisinés par les élèves du LEP Finosello



21h00 : Concert Vitalba





Dimanche 7 décembre 2025



9h00 : Ouverture au public



9h00 : Vente de plants de châtaignier de 2 ans, cultivés à Bocognano, en partenariat avec la Pépinière Régionale de Castellucio – extérieur du chapiteau



A partir de 10h00 : Activités bilingues pour enfants : livret de jeu, enquêtes, parcours découverte du champ de foire à retirer à l’accueil.



11h00 : Ouverture du bar à vin.



A partir de 11h00 : Ouverture du restaurant de la foire avec, au menu, pulenta et sauté de veau cuisinés par les élèves du LEP Finosello



15h30 : Concert Scola di Cantu Natale Luciani



17h00 : Annonce des lauréats du Concours Régional de Farine de Châtaigne Corse, stand du Syndicat AOP Farina Castagnina Corsa, centre du chapiteau



18h00 : Tirage de la tombola



20h00 : Clôture de la foire





EN PERMANENCE :



- Présentation et vente des productions agro-alimentaires, artisanales et culturelles de Corse (150 exposants),

- Stand des producteurs Basques : Foie gras, piment d’Espelette et fromage fermier

- Bar à vin avec l’AOC Ajaccio

- Bar à huitres avec l’Etang de Diana

- Dédicaces d’ouvrages, de disques



Visites du Mulinu di l’Orsu : réservées aux scolaires le vendredi, sur inscription samedi et dimanche



