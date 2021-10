Semaines d'information corses sur la santé mentale : immersion dans le quotidien d'un malade

Le constat est sans appel pour les bénévoles de l’UNAFAM, en contact quotidien avec les malades et leurs familles. Dominique Andreani l’avoue : « après la crise sanitaire, nous avons constaté une augmentation des cas de troubles psychiques. De plus en plus de familles viennent nous voir pour trouver une oreille attentive à leurs problèmes ». Une augmentation des cas surtout signalée chez les plus jeunes, privés de contact social aux heures les plus dures du confinement. Une situation des plus complexes dans une période de la jeunesse qui l’est tout autant. Certains comportements, souvent attribués à la crise d’adolescence n’alarment pas la plupart des familles.



Isolement, violence, perte de l’appétit sont parfois les premiers signes d’une maladie mentale pouvant s’aggraver si elle n’est pas prise en charge à temps. « On fait souvent l’amalgame entre la crise d’adolescence et des maladies telles que la bipolarité et la dépression. Les jeunes aussi ont besoin d’aide et beaucoup de familles l’ont compris pendant la crise. Certaines sont venues nous voir après des passages à l’acte », raconte Dominique Andreani. L’intérêt de ces semaines d’information pour l’UNAFAM et ses bénévoles est de sensibiliser le plus grand nombre aux risques de la maladie mentale, à sa prise en charge avant une aggravation et aux différents traitements disponibles.