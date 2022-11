Semaine européenne de la réduction des déchets : La ComCom Marana-Golo se mobilise

Les études montrent qu’aujourd’hui, chacun d’entre nous produit en moyenne 590 kilos de déchets ménagers et assimilés par an. Une quantité qui a doublé en 40 ans en raison notamment d’achats de produits souvent éphémères. Ainsi près de 70 % du contenu d’une poubelle pourraient être évités, grâce à des actions de réduction, de réemploi et de valorisation.



Pourquoi en effet jeter 40 kg de déchets de cuisine par personne, alors qu'il serait si simple d'en faire du compost pour les plantes ?



Pourquoi utiliser 365 bouteilles d'eau par an, alors que l'on pourrait utiliser une carafe et un robinet ?



Pourquoi jeter un appareil en panne alors qu'une seule pièce est à changer ?



Cette Semaine Européenne de Réduction des Déchets invite donc le public à se poser ces questions afin que chacun, à son échelle, puisse réduire effectivement la quantité de déchets qu'il produit au quotidien. C’est dans cette optique que la CCMG va mettre en place plusieurs actions entre le 19 et le 26 novembre.