Semaine école-entreprise à Ajaccio : les "ados" se préparent aux métiers d’aujourd’hui et de demain

Initiée il y a une vingtaine d’années par le ministère de l’Education Nationale et pérennisée en 2010 par un accord-cadre signé avec le Medef, la semaine École-Entreprise permet de renforcer les échanges et les liens de partenariat dans les académies et de susciter de nouvelles initiatives.Cette année, la manifestation s’est déclinée, à travers un partenariat entre le MEDEF Corse, l’Éducation Nationale Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC) et la Direction Régionale aux Droits des Femmes, autour du thème « Se préparer ensemble au métiers d’aujourd’hui et demain » et autour de trois axes : écarts de salaire, niveau de responsabilité et choix d’orientation . Elle fait, en même temps écho aux préoccupations communes de l’école et de l’entreprise.Au lycée Fesch d’Ajaccio, 52 élèves de 2e et 1ère STMG ont participé à ce programme durant l’après-midi de ce jeudi en partenariat avec l’association « Entreprendre pour apprendre ». Dans l’une des salles de l’établissement, les élèves se sont mis par groupe afin de travailler, sous la responsabilité de leurs enseignants (Emilie Rolland, professeur de management et gestion, Anne-Charlotte Carsalade, professeur d’économie et de gestion) et le concours de Julie Paoletti (chargée de mission de l’association « Entreprendre pour apprendre Corsica » et Alexandra Chiarelli, professeur de gestion et économie au LP Finosello et chargée de la relation école-entreprise au Rectorat.« On se sert de la min-entreprise mise en place avec l’association en partenariat avec le Medef pour, justement permettre à ces jeunes de faire face à une problématique, le tout sur une demie-journée » rappelle Julie Paoloetti,Pour la première étape d’un challenge intitulé « Clash tes stéréotypes », qui fera l’objet d’un concours, les élèves vont travailler sur un projet de création d’un clip ou d’une affiche qui vise justement à dénoncer les stéréotypes au travail. Pour ce faire, trois thèmes ont été évoqués : les écarts de salaire, le niveau de responsabilité et le choix d’orientation.« L’objectif final, explique Alexandra Chiarelli, consiste à faire en sorte que les élèves choisissent leur orientation et ne la subissent plus. On est là pour leur dire que les portes sont ouvertes et qu’ils ne doivent pas se bloquer. »Les élèves concernés ont donc travaillé sur les thèmes prévus à cet effet avec l’aide de leur enseignant, histoire de se faire une idée plus objective de leur orientation et, en même temps, de casser les stéréotypes sexistes et autres dans le monde du travail.Laura (15 ans, seconde) : « Je connais mon orientation, je voudrais être Hôtesse de l’Air. Mais cette journée permet d’en savoir plus sur par rapport à ce que les élèves veulent faire. En prenant en compte notamment, la parité homme-femme déjà à notre âge. »Pierre (15 ans, seconde) : « Je voudrais être avocat, c’est le métier que j’ai choisi. Ce moment est important pour casser les idées préconçues que l’on a sur les métiers. Cela aide beaucoup les indécis. »Marc-Aurèle (16 ans, 1ère) : « Je veux travailler dans l’événementiel. L’aspect purement scolaire de cette journée est important. Il permet de comprendre comment tout cela se passe. Tout le monde s’entraide en classe et dans les groupes, c’est aussi un point positif. »Ilona (15 ans et demi, 1ère) : « Je ferai le choix d’être officier de police dans un poste à responsabilité. Ce thème est soulevé lors de cette journée, on en sait plus sur nos choix d’orientation respectifs. »