Semaine bleue : Lumiu et Montegrossu marchent ensemble

" Nous avions organisé la première en 2014, dans l'optique de créer des rencontres et tisser des liens entre les gens des communes. Depuis c'est devenu un rendez-vous annuel pour beaucoup de monde" expliquent tour à tour Jean-Marc Borri et Frédéric Hofner élus à Montegrossu et Lumiu, aux CCAS.

Ouvert cette année au village d'I Catari, cet instant convivial permet de rassembler d'une part les habitants des communes mais aussi les familles. "On voulait que les personnes viennent en famille".





Après 6 kilomètres d'une agréable marche au travers des vignes du Clos Culombu, entre les deux communes, les 200 participants se sont retrouvés en fin de parcours autour d'un pranzu convivial. "La marche encadrée par un guide, avec un ravitaillement à mi parcours, une voiture balais si besoin était vraiment accessible aux petits comme aux plus grands ".

Plusieurs actions communes sont organisées tout au long de l'année entre les deux communes. " Cette marche acte le début du programme de l'année. Il y a les sorties au cinéma, au théâtre, au Parc Galea. Regrouper les deux communes, permet aussi de regrouper les moyens pour les actions du CCAS. Ainsi nous parvenons à créer des événements comme celui d'aujourd'hui grâce aussi à l'aide de nos partenaires, les eaux de Zilia, le Clos Culombu"

Ils étaient nombreux ce samedi matin à répondre présents à l'invitation des CCAS de Lumiu et Montegrossu. À l'occasion de la semaine bleue, les deux communes ont organisé leur traditionnelle marche au Clos Culombu.