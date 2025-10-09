Bastia : Une journée « bleue » dédiée aux « poivre et sel »

« Ce rendez-vous, placé sous le signe de la convivialité et de l’échange, a pour objectif de rassembler en un lieu, en une journée, les acteurs sociaux et institutionnels qui œuvrent auprès des séniors bastiais », souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS.
« A travers une dizaine de stands, nos ainés peuvent ainsi trouver réponses à leurs questions, à leurs problèmes ». Parmi les stands installés dans la salle polyvalente de Lupino dans les quartiers sud de la ville : Collectivité de Corse, CCAS, CPAM, EDF, Gérontopôle di Corsica, ADMR, Soliha, CARSAT, Amapa, Aide à domicile … « Ces partenaires proposent un accompagnement personnalisé dans de nombreux domaines : santé, bien-être, numérique, logement, autonomie, ou encore services à la personne. Cette année nous avons axé notamment sur la prévention aux chutes avec un atelier pratique. Tout est réuni aussi pour favoriser les rencontres et synergies entre les partenaires sociaux.»
Pour donner une touche de douceur, stand de coiffure et institut de beauté étaient à la disposition des plus coquettes (nombreuses), un bon goûter pour les gourmands (très nombreux) et une animation musicale pour les amateurs de danse (un peu moins nombreux, mais fins danseurs).
