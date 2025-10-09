CorseNetInfos
Bastia : Une journée « bleue » dédiée aux « poivre et sel »


Philippe Jammes le Jeudi 9 Octobre 2025 à 16:48

Comme chaque année, dans le cadre de la semaine «bleue », le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bastia organisait ce jeudi sa journée dédiée aux séniors : « I Capi Bianchi ». Information, distraction, dégustation étaient au programme.



Belle réussite pour cette édition 2025 de I capi Bianchi
« Ce rendez-vous, placé sous le signe de la convivialité et de l’échange, a pour objectif de rassembler en un lieu, en une journée, les acteurs sociaux et institutionnels qui œuvrent auprès des séniors bastiais », souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. 

« A travers une dizaine de stands, nos ainés peuvent ainsi trouver réponses à leurs questions, à leurs problèmes ». Parmi les stands installés dans la salle polyvalente de Lupino dans les quartiers sud de la ville : Collectivité de Corse, CCAS, CPAM, EDF, Gérontopôle di Corsica, ADMR, Soliha, CARSAT, Amapa, Aide à domicile … « Ces partenaires proposent un accompagnement personnalisé dans de nombreux domaines : santé, bien-être, numérique, logement, autonomie, ou encore services à la personne. Cette année nous avons axé notamment sur la prévention aux chutes avec un atelier pratiqueTout est réuni aussi pour favoriser les rencontres et synergies entre les partenaires sociaux.» 

​Pour donner une touche de douceur, stand de coiffure et institut de beauté étaient à la disposition des plus coquettes (nombreuses), un bon goûter pour les gourmands (très nombreux) et une animation musicale pour les amateurs de danse (un peu moins nombreux, mais fins danseurs).




