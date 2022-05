Semaine Olympique et Paralympique : le complexe sportif de Calvi-Balagne a accueilli près de 400 élèves

A l’occasion de la 6ème édition Semaine Olympique et Paralympique, qui se déroule généralement au mois de janvier, deux journées sportives ont été organisées au Complexe Sportif de Calv-Balagne par l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré ( USEP), à destination du public scolaire.

Ces lundi 17 et mardi 18 mai, près de 400 élèves se sont donc retrouvés dans la structure, pour découvrir et tester une dizaine de disciplines sportives.

.Au programme, gymnastique, boxe, yoga, dodge ball, VTT, rugby, squash et pelote.



" Ces journées nous permettent de faire connaître aux enfants, non seulement des pratiques sportives qu’ils pourront découvrir aux Jeux Olympiques 2024, mais aussi de nouvelles disciplines pour leur donner envie de s'épanouir dans le sport mais aussi pour entretenir leur santé ", explique Laure Guidi, conseillère technique en éducation physique et sportive en présence du directeur académique de l'Education Nationale 2B (DASEN), Bruno Benazet.

Après la place Saint-Nicolas de Bastia, le complexe sportif de Calvi est le second spot qu'a organisé l'USEP. " Nous aurons d'autres spots en Balagne. Puis suivront Moltifau, Corti, Luri, Bastia et le Grand Bastia", ajoute-t-elle.

Côté établissement, direction et associations sportives organisatrices des ateliers étaient plus qu'enchantées de recevoir ce jeune public.





" Nous sommes ravis d'accueillir tout ce joli monde. En tout, ce sont près de 400 enfants qui sont passés au complexe sur deux jours. Toutes les salles sont utilisées, tout comme la partie extérieure. C’est vraiment génial car tous les enfants ont participé aux 9 ateliers avec des encadrants de qualité car ce sont les associations sportives locales qui se prêtent gratuitement au jeu, au même titre que l’établissement qui met à disposition salles et matériel" précise David Jeanpetit, directeur du complexe sportif Calvi-Balagna.

Un travail collectif entre les différentes ligues sportives corses, les structures accueillantes, l'Education Nationale, les associations sportives de l'USEP pour le primaire et L'UNSS pour le 2d degré et les mairies, a permis la bonne réalisation de ces journées.





" Reste un point à améliorer : le coût élevé du transport ne permet pas à toutes les écoles du département de participer à cette semaine Olympique et Paralympique" souligne fortement Laure Guidi.



Le complexe sportif de Calvi-Balagne, label Terre de Jeu 2024., entend fédérer une communauté d'acteurs locaux convaincus des bienfaits du sport dans le quotidien. "Chacun peut ainsi s'enrichir des expériences de l'ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité, pour nous porter vers les Jeux Oympiques 2024. Pour cela, nous essayons de créer des synergies entre les gestionnaires d’établissement, l’Education Nationale ainsi que les associations et favoriser les pratiques sportives", ajoute le directeur.



Côté paralympiques, le complexe sportif de Calvi Balagne est facilement accessible aux personnes en situation de handicap ou en mobilité réduite. " Le 18 juin, nous allons organiser une journée olympique et paralympiques, comme nous l’avions déjà fait en 2019. Nous avions à l’époque ciblé une activité paralympique, la natation, avec la venue du champion David Smetanine qui a remporté 4 médailles aux jeux paralympiques de Pékin. Cette année, la thématique sera dédiée au sport et à la femme" conclut David Jeanpetit.