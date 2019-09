Secours en montage à Albertacce et Pietracorbara

A Albertacce les secours sont intervenus pour successivement prendre en charge un homme de 60 ans qui avait été victime d'une chute puis d'un homme de 25 ans qui souffrait d'une entorse à une cheville.



Autre sauvetage opéré cette fois sur le chemin des lumières au-dessus du hameau de La Pedina à Pietracorbara où un homme de 68 ans a dû être secouru par es hommes du Grimp (groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux) du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et les pompiers de Sisco.