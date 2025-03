Scontri di a muntagna corsa : Une charte des estives pour relancer la transhumance en Corse

- Pourquoi avoir focaliser cette nouvelle édition des Scontri di i muntagna sur les estives ?

- Nous avons présenté le rendu d’un travail colossal, un travail de fonds qui a été initié, il y a quatre ans, sur 20 estives de Corse. Lors de la création de la Commission des estives au sein du Comité de massif en 2019, le choix politique de la collectivité de Corse a été de s’orienter vers une charte territoriale de gestion des estives qui soit vertueuse. Notre but est de relancer le pastoralisme, de créer un équilibre avec d’autres usages pour éviter la prédation, la paillotisation, et, en même temps, de bâtir une économie de production en lien avec le tourisme. L’idée était d’établir un constat exhaustif réalisé sur plusieurs domaines et de sauver des données importantes sur le plan linguistique, patrimonial, toponymie et historique. Un groupement d’entreprise a répondu à l’appel d’offres lancé par la collectivité de Corse, via le Fonds Montagne. Il a permis d’effectuer sur quatre ans, à la fois, un recensement des données écrites à disposition et une enquête de terrain importante avec des comités locaux par estive qui se sont réunis une à deux fois avec tous les acteurs, les maires, les bergers, les agriculteurs et d’autres personnes ressource des villages concernés. Grâce à ce travail, une véritable monographie par estive a été réalisée.



- Que contiennent ces monographies ?

- Ces monographies sont des recueils de toute la macro-toponymie et la micro-toponymie en langue corse, incluant les bergeries, les vallées, les montagnes, les us et coutumes, les croyances et les rites sur plusieurs centaines d'années jusqu'à 1950 et de 1950 à nos jours. Aussi, évidemment, la réalisation des savoir-faire productifs selon les endroits. Elles incluent également un diagnostic foncier important avec la localisation des bergeries, des aires à blé, du petit patrimoine, mais aussi des sources, de la ressource fourragère et de son évolution avec l’intégration du changement climatique constaté sur les ressources hydrique et fourragère. Ainsi que les usages en termes de parcours des bêtes, historiquement et actuellement. Quelles sont les bergeries occupées et celles qui ne le sont pas ? Quels sont les usages touristiques ? Y-a-t-il la présence de sociétés de chasse selon les endroits ? Ce travail nous a permis de faire une typologie par estive, de quantifier, par l’enquête de terrain, la réalité de la transhumance aujourd’hui en Corse afin de préserver notre patrimoine et de le valoriser dans des politiques publiques, notamment éducatives, linguistiques, voir touristiques. Le rendu de l’étude a été saluée, y compris le sauvetage de notre trésor patrimonial, matériel et immatériel.



- Combien de bergers transhument aujourd’hui dans l’île ?

- Il y a aujourd’hui plus de 25 000 bêtes sur 100 000 et un quart des 667 bergers recensés qui transhument en Corse, ovins et caprins essentiellement, même si les bovins et les porcins sont identifiés dans l’étude. 35 nouveaux bergers voudraient transhumer, mais ne le font pas, faute de bergerie. Toutes ces données nous permettent de définir de manière plus précise le plan d’action à mettre en œuvre à travers cette charte territoriale des estives qui énoncera les principes généraux de notre politique territoriale et leurs déclinaisons par estive parce que chacune fonctionne de manière différente. Notre volonté est de relancer le pastoralisme tout en évitant la sur-fréquentation touristique, d’établir un équilibre entre tourisme rural et présence pastorale, aussi avec d’autres usages, et de créer avec les acteurs locaux les conditions d’une bonne gestion de la maîtrise du foncier. Enfin, d’avoir la capacité de réinsérer le berger comme gardien du territoire pour lutter contre les incendies, préserver les sites environnementaux et créer les conditions d’une relance de la production de bonne qualité avec des aménagements modernes de bergeries, de maîtrise foncière, qui permettent de revaloriser le métier et de le rendre plus attrayant.