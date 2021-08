Scola Corsa lance un appel aux dons pour la création de ses deux premières écoles immersives

« Si tout se passe bien et que le financier suit, nous pourrions ouvrir 5 à 7 autres sites dès la rentrée 2022. La demande est forte et la seule barrière est le financement et la disponibilité des professeurs des écoles » prévient Ghjiseppu Turchini.Qu’en est-il des élèves de moyenne section qui passeront au niveau supérieur en septembre 2022 ? Devront-ils rejoindre un cursus normal en école public ? « Nous allons monter de niveau au fur et à mesure que les élèves grandissent » rassure Ghjiseppu Turchini. Objectif : créer une classe unique regroupant les petites et moyennes sections et une autre pour les grandes sections dès la rentrée 2022. L’année suivante, l’ambition est là même. Il faudra créer des classes de CP. Seule barrière encore une fois, l’argent pour pouvoir recruter des enseignants supplémentaires.À plus long terme, l’association veut créer « les premiers collèges et lycées immersifs de Corse », pour une scolarité marquée par l’usage de la langue corse en langue principale sans oublier les autres comme le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien.Mais la route est longue avant de réaliser ce rêve, et la mobilisation du plus grand nombre sera indispensable. Une mobilisation qui gagne peu à peu l’ensemble de la société corse puisque, par exemple, le 18 août, un concert du groupe Balagna a été organisé en l’église Saint-Joseph de Bastia. Un concert avec une entrée payante dont tous les bénéfices ont été reversés à l’association Scola Corsa.Objectif principal : tenir jusqu’à l’obtention de l’habilitation de l’Education Nationale.Le lien vers la cagnotte : Crowdfunding A Scola Corsa