Sartène : un dernier hommage, unanime, à Dominique Bucchini

La cérémonie s’est déroulée sous une pluie fine, en présence de nombreux élus et militants de différentes sensibilités politiques. Figure du Parti communiste, Dominique Bucchini a rassemblé autour de son cercueil des représentants de la gauche, des nationalistes et de la droite insulaire, ainsi que des représentants de l’État.



Instituteur de formation, il avait été maire de Sartène de 1977 à 2001, avant de présider l’Assemblée de Corse entre 2010 et 2015, sous la mandature de Paul Giacobbi. Il est décédé dans la ville où s’est déroulée l’essentiel de sa carrière politique.



Parmi les personnalités présentes figuraient le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, le préfet de Corse Éric Jalon, les responsables nationalistes Jean-Christophe Angelini, Paul-Félix Benedetti. Jean-Guy Talamoni et Camille de Rocca Serra; anciens présidents de l'assemblée de Corse, assistaient également à la cérémonie.



Plusieurs interventions ont été prononcées au cours de l’hommage, notamment par le maire de Sartene Bertrand d'Ortoli, par Gilles Simeoni, par Éric Jalon, préfet de Corse et Paul-Antoine Luciani, représentant du Parti communiste en Corse-du-Sud.

Les hommages ont souligné la personnalité marquante de Dominique Bucchini, décrit comme un homme d'autorité et de bienveillance, engagé pour la justice sociale, l'égalité et la solidarité. Sa lutte contre la violence et son respect de l'État de droit ont été particulièrement salués.





Les obsèques, organisées sans cérémonie religieuse sous la conduite du maire de Sartène, se sont achevées par un cortège vers le cimetière communal, où Dominique Bucchini a été inhumé.