Sartene : le personnel soignant de l'hôpital en grève illimitée

Depuis le lundi 3 février, 90% du personnel soignant de l'hôpital de Sartene est en grève illimitée.

Cette mobilisation fait suite à un préavis de grève déposé le 24 janvier dernier par le STC hospitalier. Les agents hospitaliers pointes du doigt les défaillances de la structure, avec du personnel soignant en arrêt maladie qui n'est pas remplacé et le délabrement des locaux.

Ils dénoncent également une réouverture prématurée de l'Unité de soins de longue durée (USLD) après travaux et bloquent ainsi son accès. Marie-Pierre Piedinelli, élue STC à l'hôpital de Sartene affirme : " La toiture fuit. L'humidité que cela dégage représente un réel risque sanitaire. De plus, il n'y a pas assez de personnel soignant pour assurer le bon fonctionnement de ce service. Tant que nous n'auront pas des garanties concernant ce service, nous poursuivrons la grève."



Les usagers soutiennent le personnel gréviste de cette petite structure familiale, Marie-Pierre Piedinelli explique leur adhérence : "Nos conditions de travail c'est leur bonnes conditions de soins. Nos patients viennent de toute la micro-région, ici tout le monde se connait. Notre combat, c'est pour eux. "

Malgré la grève illimitée, le personnel soignant assure toutefois un service minimum.



Les grévistes déplorent un manque de réactivité de la direction et un dialogue inexistant depuis le dépôt du préavis fin janvier. Marie-Pierre Pedinielli, raconte "Lors des différentes instances, nous n'avons absolument pas été écoutés. Du 24 janvier, jour du préavis au 3 février, la direction a eu plus d'une semaine et demie pour réagir mais rien."



Le directeur de l'hôpital M.Cariou recevra les syndiqués à 15 heures pour écouter leurs demandes et entamer des premières négociations.