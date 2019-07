Sarrula-Carcupinu in festa les 1, 2 et 3 août

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 31 Juillet 2019 à 10:57

A l'occasion de la fête patronale qui se déroule comme tous les ans le 1er août, le Maire et le Conseil Municipal de Sarrola Carcopino ont souhaité en plus de la traditionnelle messe, procession et apéritif, étendre ce jour de fête les 2 et 3 août avec notamment des activités pour les enfants et des animations musicales.



Une façon de réunir les habitants et d'animer le village afin que le lien intergénérationnel perdure.

