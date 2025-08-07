Sarrola-Carcopino : un fils tue son père âgé et se rend aux autorités

Un homme a été tué par arme à feu dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août à Sarrola-Carcopino. Les faits se sont produits au domicile de la victime, aux alentours de 22h30 –23 heures.

Selon les premières constatations communiquées par le parquet d’Ajaccio, l’homme aurait été touché à plusieurs reprises. "Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours pour établir précisément les circonstances du décès." a precisé Valérie Marchand, vice-procureure de la République à Ajaccio.



L’auteur présumé des tirs, présenté comme le fils de la victime, a lui-même alerté les forces de l’ordre après les faits et s’est rendu sans difficulté à leur arrivée sur les lieux. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.



Une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à la brigade de recherches d'Ajaccio. « Les investigations doivent maintenant permettre de comprendre les circonstances de la commission de ces faits et le mobile de leur auteur », précise encore la magistrate.

La victime, un homme né en Italie le 2 août 1941, avait fait une tentative de suicide le 25 décembre 2024 en se blessant gravement au visage à l'aide d'une arme de chasse, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

